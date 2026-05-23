Ο Ολυμπιακός και η Ρεάλ Μαδρίτης συνθέτουν το μεγάλο ζευγάρι του τελικού του 2026 EuroLeague Final Four που διεξάγεται στην Αθήνα, με το τζάμπολ να έχει οριστεί για τις 21:00 της 24ης Μαΐου.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θα διεκδικήσει το τρόπαιο απέναντι στο σύνολο του Σέρχιο Σκαριόλο, σε μία αναμέτρηση που αναμένεται με τεράστιο ενδιαφέρον και έντονη παρουσία φιλάθλων και των δύο πλευρών στις εξέδρες του γηπέδου.

Σε οργανωτικό επίπεδο, οι φίλοι του Ολυμπιακού έχουν δώσει ραντεβού στις 17:00 στον σταθμό του Φαλήρου, με τους συρμούς του ΗΣΑΠ να αναχωρούν από τις 18:00 με κατεύθυνση τον σταθμό «Ειρήνη», ενώ οι φίλοι της Ρεάλ θα συγκεντρωθούν στις 16:00 στο Καλλιμάρμαρο και θα μεταβούν στο γήπεδο με πούλμαν.