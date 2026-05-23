Ολυμπιακός: Δεν του χρωστάει η ιστορία, το χρωστάει ο ίδιος στον εαυτό του
Ο κύβος ερρίφθη και το ευρωπαϊκό classico θα παιχτεί για 5 η φορά σε τελικό. Ρεάλ-Ολυμπιακός συνθέτουν ένα από τα πιο διάσημα ζευγάρια στη Γηραιά Ηπειρο και η μοίρα το φέρνει έτσι ώστε 3/5 φορές να έχουν βρεθεί με τη μία από τις δύο ομάδες γηπεδούχο! Είτε στο γήπεδό της, το 2015 στη Μαδρίτη η […]
Στη Fan Zone της Euroleague, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ (vid)
O Ολυμπιακός επικράτησε με 79-61 απέναντι στη Φενέρμπαχτσε και το κλίμα είναι πανηγυρικό, ενόψει του μεγάλου τελικού της Κυριακής (24/5, 21:00) κόντρα στην Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ δεν έχασε ευκαιρία και θέλησε τον ελεύθερο χρόνο του, να τον περάσει στη Fan Zone της Euroleague. Στο Ζάππειο και χειροκροτήθηκε από τον κόσμο. Έβγαλε φωτογραφίες και […]
Η Φενέρμπαχτσε περνά στην αντεπίθεση για τα εισιτήρια του Final Four – H ανακοίνωση της
Με επίσημη ανακοίνωσή της, η Φενέρμπαχτσε ξεκαθάρισε πως θα κινηθεί διοικητικά και νομικά για όσα συνέβησαν με τη διάθεση των εισιτηρίων στον ημιτελικό του Final Four απέναντι στον Ολυμπιακό. Η τούρκικη ομάδα είχε εκφράσει από την πρώτη στιγμή έντονα παράπονα για τον τρόπο κατανομής των εισιτηρίων, αλλά και για τη διαδικασία εισόδου των φιλάθλων της στο […]
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πέρασε από food truck και ενθουσιάστηκε με το φαγητό (vid)
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε μια ακόμη viral εμφάνιση, αυτή τη φορά εκτός παρκέ, όταν πέρασε από food truck και έμεινε άναυδος με το φαγητό. Ο Greek Freak απόλαυσε δοκίμασε, γύρο κοτόπουλο και έδειξε ενθουσιασμένος, με τη στιγμή να γίνεται γρήγορα viral στα social media. Το σχόλιο «Greek Freak approved» συνόδευσε το στιγμιότυπο, επιβεβαιώνοντας πως ο […]
Final Four: Ένταση με σύμβολο της Επανάστασης όταν μίλαγε ο Σενγκούν (vid)
Ένταση προκλήθηκε την ώρα που μιλούσε ο Αλπερέν Σενγκούν, όταν μέλος από το τηλεοπτικό συνεργείο της EuroLeague άρπαξε μία σημαία που είχε ως θέμα την Ελληνική Επανάσταση. Αυτό διότι φέρεται να τον εμπόδιζε στο background και στα πλάνα από την εκπομπή που υπήρχε εκείνη τη στιγμή. Το στιγμιότυπο έγινε γρήγορα αντικείμενο συζήτησης, καθώς καταγράφηκε σε […]