Σκηνές ταινίας εκτυλίχθηκαν το πρωί του Σαββάτου (23/5) στο Μικρολίμανο του Πειραιά όταν άνδρας έβγαλε όπλο στη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου και επιχείρησε να πυροβολήσει αστυνομικούς, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί από τα πυρά τους.

Η ΕΛΑΣ τέθηκε σε συναγερμό όταν διαπιστώθηκε ότι ο κακοποιός είχε πάνω του έξι χειροβομβίδες, ενώ η περιοχή αποκλείστηκε και στο σημείο έφτασε ειδικό κλιμάκιο πυροτεχνουργών.

Η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες των όπλων του.

Οι δηλώσεις της εκπροσώπου Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντίας Δημογλίδου:

Πρωινές ώρες σήμερα 23 Μαΐου 2026, στο Μικρολίμανο του Πειραιά, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, στο πλαίσιο ελέγχων που διενεργούσαν σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, εντόπισαν άνδρα να βρίσκεται στον εξωτερικό χώρο καταστήματος της περιοχής, τον οποίο έκριναν ύποπτο και αποφάσισαν να προχωρήσουν στον έλεγχό του.

Στη θέα των αστυνομικών, το εν λόγω άτομο επιχείρησε να απομακρυνθεί.

Οι αστυνομικοί δηλώνοντας την ιδιότητά τους, τον κάλεσαν να σταματήσει, ωστόσο προέταξε όπλο που έφερε, εναντίον αστυνομικού, με προφανή σκοπό να το χρησιμοποιήσει. Έτερος αστυνομικός, αντιλαμβανόμενος τον κίνδυνο, έκανε χρήση του ατομικού του οπλισμού, με αποτέλεσμα ο ελεγχόμενος να τραυματιστεί και να ακινητοποιηθεί.

Στο σημείο κλήθηκε άμεσα σταθμός ΕΚΑΒ που μετέφερε τον τραυματία σε νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται, ενώ επιπλέον ενημερώθηκε και ο αρμόδιος Εισαγγελέας.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, στην κατοχή του άνδρα βρέθηκαν -2- πιστόλια πλήρως οπλισμένα και έτοιμα προς χρήση, καθώς και ένα περίστροφο. Αξίζει να σημειωθεί ότι, το πιστόλι που προέταξε εναντίον του αστυνομικού, έφερε σφαίρα στη θαλάμη, καθώς και γεμιστήρα με -32- φυσίγγια.

Παράλληλα στο σημείο όπου είχε εντοπιστεί αρχικά, βρέθηκε σακίδιο που περιείχε ποσότητα ναρκωτικών ουσιών, καθώς και -6- χειροβομβίδες λόγος για τον οποίο, στο σημείο κλήθηκε και προσήλθε το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών της ΕΛ.ΑΣ..

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, πρόεκυψε ότι πρόκειται για 42χρονο αλλοδαπό, ο οποίος ήδη από το 1995 έχει απασχολήσει τις Αρχές για πλήθος σοβαρών αδικημάτων, μεταξύ των οποίων, ανθρωποκτονία, απόπειρες ανθρωποκτονίας, εγκληματική οργάνωση, αρπαγή – ομηρία αστυνομικού, βιασμό, κλοπές και ληστείες.

Παράλληλα, σε βάρος του εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία και ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ληστεία από κοινού και κατά συρροή, αρπαγή, απόδραση κρατουμένων, αντίσταση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Ο εν λόγω, το 2019 είχε συλληφθεί στο εξωτερικό και εξέτισε ποινή στη χώρα του μέχρι το 2025, ενώ στη συνέχεια, εντός του 2026, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ερευνητικά δεδομένα, εισήλθε παράνομα στη χώρα μας.

Σημειώνεται ότι, οι ποινές φυλάκισης και κάθειρξης που εκκρεμούν σε βάρος του στη χώρα μας, συνολικά ξεπερνούν τα 73 έτη.

Η έρευνα για το περιστατικό συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της Δ.Α.Ο.Ε..

Το χρονικό

Ήταν 5:30 το πρωί, όταν αστυνομικοί του τμήματος Εκβιαστών έπεσαν πάνω σε τυχαίο έλεγχο στον Αλβανό δραπέτη τον αποκαλούμενο «Τίτι» στο Μικρολίμανο, ο οποίος βρισκόταν έξω από ένα μαγαζί. Εκείνος αντέδρασε αιφνιδιαστικά, βγάζοντας ένα όπλο και επιχειρώντας να πυροβολήσει κατά των αστυνομικών.

Ένας όμως από τους αστυνομικούς που ήταν στο σημείο έκανε χρήση του υπηρεσιακού του όπλου, τραυματίζοντάς τον πριν προλάβει να πυροβολήσει εκείνος. Εκείνη τη στιγμή επικράτησε πανικός. Υπήρχε πολύς κόσμος στην περιοχή. Είναι ένα σημείο στο οποίο υπάρχουν πολλά νυχτερινά μαγαζιά και διερχόμενοι πολίτες. Ήταν ευτύχημα που δεν τραυματίστηκε κάποιος.

Αμέσως ο σκληρός κακοποιός μεταφέρθηκε στο «Αττικόν» έχοντας τις αισθήσεις του. Χειρουργήθηκε στο κεφάλι και αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται κρατούμενος σε σοβαρή κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Στην κατοχή του οι αστυνομικοί βρήκαν τρία πυροβόλα όπλα, ένα περίστροφο, δύο πιστόλια αλλά και μία τσάντα με έξι χειροβομβίδες.

Το ποινικό παρελθόν του

Το ποινικό μητρώο του κακοποιού που τραυματίστηκε από πυρά αστυνομικού τα ξημερώματα του Σαββάτου στο Μικρολίμανο θεωρείται ιδιαίτερα βαρύ.

Ο δράστης είναι γνώριμος των αρχών με βαρύ ποινικό παρελθόν. Σύμφωνα με πληροφορίες μάλιστα, είχε καταδικαστεί για ανθρωποκτονία ενός τριαντάχρονου στην Καισαριανή το 2013. Είχε αποδράσει τον Ιούνιο του 2019 μαζί με άλλους τρεις κρατούμενους, από το τμήμα Μεταγωγών, κρατώντας μάλιστα όμηρο ακόμα και γυναίκα αστυνομικό για να μπορέσει να βγει από το κτίριο.

Ο σκληρός αυτός λοιπόν, κα-κακοποιός κατάφερε να διαφύγει στην Αλβανία, σύμφωνα με αστυνομικές πληροφορίες. Μάλιστα και εκεί είχε συλληφθεί και είχε οδηγηθεί στις φυλακές αλλά και από εκεί, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, είχε καταφέρει να δραπετεύσει μέχρι που κατάφερε να επιστρέψει στην χώρα μας και σήμερα το πρωί οι αστυνομικοί έβαλαν τέλος στην δράση του, προχωρώντας στη σύλληψή του.