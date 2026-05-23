Το Ιράν δεν πρόκειται κάνει συμβιβασμούς στα δικαιώματά του ως έθνος και ως κράτος, δήλωσε ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης και πρόεδρος του Κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπακέρ Καλιμπάφ, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση της Ισλαμικής Δημοκρατίας, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Όπως τόνισε ο Καλιμπάφ, οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας του αποκατέστησαν τις δυνατότητές του κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας.

Αν οι ΗΠΑ «ξαναρχίσουν βλακωδώς τον πόλεμο», υπογράμμισε ο Ιρανός αξιωματούχος, οι συνέπειες θα είναι «περισσότερο συντριπτικές και πικρές».