Ενδοοικογενειακός καβγάς

Ο μεγάλος καβγάς του θείου Κυριάκου Α’ με τον ανιψιό Γρηγόρη δεν έγινε, όπως πολλοί πιστεύουν, για την προ εβδομάδων συνέντευξη (στην εφημερίδα «Real») ούτε για την εμφάνισή του στο Συνέδριο της προηγούμενης εβδομάδας συν γυναιξί και τέκνω, όχι!

Ο μεγάλος καβγάς έγινε προ μηνός περίπου, εκεί λίγο μετά το Πάσχα, και έγινε με «πρωτοβουλία» του θείου Κυριάκου Α’, ήταν τηλεφωνικός και, όπως εγκύρως πληροφορούμαι, ήταν από αυτούς τους καβγάδες οι οποίοι θυμίζουν μονομάχους στην αρένα που φέρνουν γύρω ο ένας τον άλλο, ανταλλάσσουν απειλές, αλλά ουδείς τείνει το ξίφος να πλήξει τον αντίπαλο. Εμειναν με δυο λόγια… στα λόγια.

Τα οποία ήταν, λέει, «βαριά» εκατέρωθεν και είχαν, εκτός από προσωπικού χαρακτήρα στοιχεία, και ανταλλαγή «επιχειρημάτων» από την περίοδο που συνυπήρξαν πριν από την άνοδο του κόμματος στην εξουσία, αλλά και εν συνεχεία από την περίπου 3ετή παραμονή του Δημητριάδη στο Μέγαρο Μαξίμου. Φυσικά, όπως συνήθως συμβαίνει με αυτού του είδους τις συζητήσεις, ούτε η συγκεκριμένη κατέληξε κάπου – όταν έχουν προηγηθεί τα «θα σου δείξω εγώ» και τα «δεν έχεις καταλάβει με ποιον έχεις να κάνεις», η συνέχεια είναι προβλέψιμη. Κατά την πηγή μου, η συνέντευξη Δημητριάδη (στη «Real»), για την οποία έγινε έξαλλος ο θείος Κυριάκος Α’ με τον εκδότη της εφημερίδας, φίλο μου Νικ. Χατζηνικολάου, επειδή δεν τον ενημέρωσε ως ΜΗ όφειλε (και καλώς έκανε), ήταν απόρροια αυτού του τηλεφωνικού καβγά. Εξού και το απειλητικό περιεχόμενό της, στα όρια του εκβιασμού…

«Κινδυνεύουμε σοβαρά»

Επί του ιδίου θέματος, υποκλοπές – ΕΥΠ – κυβέρνηση, έχω να αναφέρω ότι, τελειώνοντας την περασμένη Τετάρτη η συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, μου τηλεφώνησε ένας εκ των παρισταμένων στην εξέταση του αρχηγού της ΕΥΠ κύριου Θεμιστοκλή Δεμίρη. Εν εξάλλω, μου είπε τα ακόλουθα, τα οποία καταγράφω… εν γνώσει των συνεπειών του νόμου:

«Τρέμω στην ιδέα τι μπορεί να μας συμβεί ως χώρα, αν επικεφαλής της ΕΥΠ είναι μια φιγούρα σαν τον σημερινό αρχηγό της Υπηρεσίας. Τρέμω και εξοργίζομαι με την υποτιθέμενη αριστεία που έφερε σε αυτό το πόστο τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Κινδυνεύουμε, και κινδυνεύουμε σοβαρά, πάρτε το χαμπάρι».

Εξ όσων κατάλαβα, ο κ. Δεμίρης εκτέθηκε ανεπανόρθωτα κατά την εξέτασή του από τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος παρουσιάστηκε αιφνιδιαστικά στην Επιτροπή (δεν τον περίμενε κανείς) κι άρχισε να ρωτάει τον εξεταζόμενο γιατί αρνείται να εφαρμόσει την απόφαση του Συμβουλίου της Επικράτειας που διατάσσει να του δοθεί ο φάκελος της παρακολούθησής του. Εδωσε πέντε ή έξι διαφορετικές απαντήσεις επί του θέματος, οι οποίες έπαιζαν γροθιές η μια με την άλλη. Ενα δράμα ήταν ο διπλωμάτης. Εξού και ο πανικός του άλλου, που προαναφέρω, ότι «τρέμει» στην ιδέα τι μπορεί να μας συμβεί…

Το δώρο της… μομφής

Με αφορμή τα όσα συνέβησαν εντός και εκτός Βουλής αυτή την εβδομάδα, άνοιξε πάλι η (βλακώδης) συζήτηση «να καταθέσει το ΠΑΣΟΚ πρόταση μομφής» κατά της κυβέρνησης. Τη «σήκωσαν» κυρίως στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ σε μια προσπάθεια αφενός να πλαγιοκοπήσουν το ΠΑΣΟΚ, ότι τάχα μου δεν κάνει αντιπολίτευση, αφετέρου να «τσιμπήσει» το ΠΑΣΟΚ να καταθέσει μια τέτοια πρόταση, οπότε να αλλάξει και η ατζέντα της δημόσιας συζήτησης. Που έχει πολύ ΣΥΡΙΖΑ, Τσίπρα και Καρυστιανού.

Πρώην, κορυφαίος υπουργός των κυβερνήσεων Τσίπρα μού ανέλυε από τηλεφώνου πόσο σημαντικό είναι να αναλάβει τώρα το ΠΑΣΟΚ μια τέτοια πρωτοβουλία, η οποία «θα στριμώξει την κυβέρνηση» και «θα δώσει την ευκαιρία να καταγγελθεί στο σύνολό της, στον ελληνικό λαό, από την αντιπολίτευση».

Ωραία προσέγγιση, δεν λέω, αλλά αν το ΠΑΣΟΚ έκανε το… λάθος να καταθέσει πρόταση δυσπιστίας στη Βουλή, αυτό που θα συνέβαινε θα ήταν να στήσουν αυτοσχέδιο πάρτι στο Μέγαρο Μαξίμου για το αναπάντεχο δώρο. Διότι και πρωτόλειος στην πολιτική πολιτικός αντιλαμβάνεται ότι μια πρόταση δυσπιστίας τώρα, το μόνο που θα επετύγχανε θα ήταν να επιβεβαιώσει την κυριαρχία Μητσοτάκη και τη συσπείρωση της Κοινοβουλευτικής του Ομάδας.

Για κορόιδα ψάχνουν εκεί στον ΣΥΡΙΖΑ; Αναρωτιέμαι…

Η περιουσία του ΣΥΡΙΖΑ…

Τον ενοχλεί πολύ τον πρόεδρο Σωκράτη (Φάμελλο) να γίνεται συζήτηση για την τύχη των περιουσιακών στοιχείων του ΣΥΡΙΖΑ, αν η κακιά η ώρα το φέρει και διαλυθεί το κόμμα της χαράς – προς λύπην όλων μας φαντάζομαι – προκειμένου να το αφομοιώσει το νεότευκτο κόμμα Τσίπρα. Υποθέτω, διότι ο πρόεδρος Σωκράτης λογικά πρέπει να είναι υπεράνω χρημάτων, δεν μπορώ να φανταστώ κάτι άλλο, παρότι, ως καλώς γνωρίζετε όλα αυτά τα χρόνια, και γόνιμη είναι και παραγωγική.

Αλλά τα περιουσιακά του ΣΥΡΙΖΑ και α) ποιος θα τα διαχειριστεί και β) ποιος θα τα κληρονομήσει είναι ένα σοβαρό θέμα, το οποίο, όσο κι αν προσβάλλει η συζήτησή του τον πρόεδρο Φάμελλο, είναι μία πραγματικότητα. Εσχάτως, και ύστερα από μια σύντομη έρευνα, πληροφορήθηκα ότι μέχρι τώρα, που διανύουμε τον Μάιο και οδεύουμε προς τον Ιούνιο, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει εισπράξει περί τα 5,85 εκατομμύρια ευρώ ως κρατική επιχορήγηση, κάτι που αντιστοιχεί περίπου στο 90% του συνόλου που έχει λαμβάνειν από τον κρατικό κορβανά. Και αφήνω κατά μέρος το πόσο κοστίζει ο ραδιοφωνικός σταθμός Στο Κόκκινο, για την εξαγορά του οποίου έχει εκδηλωθεί ήδη επιχειρηματικό ενδιαφέρον. Εκτός αυτού, υπάρχει πάντα το «κεφάλαιο» γραφεία του κόμματος στην Κουμουνδούρου.

…και η Κουμουνδούρου

Το κτίριο από μόνο του τώρα είναι μια περιουσία. Δεδομένου δε ότι οι πληροφορίες από το περιβάλλον του προέδρου Τσίπρα είναι ότι για λόγους πολιτικούς αλλά και… ψυχολογικούς δεν θέλει ούτε απ’ έξω να περνάει, είναι προφανές ότι σε περίπτωση διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ αυτό το – σοβαρό! – περιουσιακό στοιχείο μένει προς ρευστοποίηση. Σε μια περίοδο που η τουριστική ανάπτυξη στην Αθήνα μοιάζει εκρηκτική, το επταώροφο κτίριο θα μπορούσε (με τις αναγκαίες μετατροπές, εννοείται) να γίνει ένα θαυμάσιο ξενοδοχείο, καθώς κείται πάνω σε κεντρικό οδικό άξονα, όπως η Πειραιώς, και μερικές εκατοντάδες μέτρα από την Ακρόπολη, την Πλάκα και τα πέριξ. Ποιος θα κάνει τη δουλειά και τι θα γίνει με το όφελος από τη ρευστοποίηση; Ουδείς γνωρίζει, και πολύ περισσότερο εγώ. Οπότε, ωραία ακούγονται αυτά τα ηρωικά περί των περιουσιακών στοιχείων του ΣΥΡΙΖΑ, διότι τα στελέχη και ειδικά ο πρόεδρος Φάμελλος είναι υπεράνω (χρημάτων), αλλά εδώ μιλάμε για λεφτά, δεν παίζουμε Monopoly…

«Πατριδογνωσία»

Το βιβλίο που θα συστήσω για σήμερα ανήκει στην κατηγορία των «δημοσιογραφικών» βιβλίων, ήτοι των βιβλίων που γράφονται από δημοσιογράφους προκειμένου να δημοσιοποιήσουν μεταχρονολογημένα ό,τι έμεινε ακουσίως ή άφησαν με δική τους πρωτοβουλία έξω από τη δημοσίευση ενός ή περισσότερων ρεπορτάζ. Φέρει τον τίτλο «Πατριδογνωσία», συγγραφέας του είναι μια γνωστότατη υπογραφή της ερευνητικής δημοσιογραφίας, ο Τάσος Τέλλογλου, και αυτό που θα εντυπωσιάσει τον αναγνώστη είναι ασφαλώς η ωμότητα με την οποία ο συγγραφέας του παραδίδει πρόσωπα και καταστάσεις που αντιμετώπισε είτε ως προσωπικό βίωμα είτε ως αντικείμενο ρεπορτάζ στη διάρκεια της καριέρας του. Σφιχτό γράψιμο, λόγος «καθαρός», χωρίς λογοτεχνικά στοιχεία, η «Πατριδογνωσία» θα μπορούσε να εκληφθεί ακόμη και ως οδηγός προς νέους ρεπόρτερ, που θέλουν να βγουν στον δρόμο, και όχι να κάνουν καριέρα γραφείου. Ο συγγραφέας που έχει κάνει σπουδαία δουλειά για την αποκάλυψη των συμμοριτών που διαχειρίζονταν το Predator, σοκάρει αφηγούμενος ιστορίες από το παρελθόν. Για μένα, η αφήγηση, σαν να ήταν «εκεί», της δολοφονίας του παππού του από την ΟΠΛΑ αποτελεί την κορύφωση του βιβλίου, το οποίο πάντως περιλαμβάνει πολλά «ντεσού» υποθέσεων που έλαβαν χώρα στη διάρκεια της Μεταπολίτευσης, με κορυφαία ίσως το «σκάνδαλο Κοσκωτά».

Η «Πατριδογνωσία» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μεταίχμιο.