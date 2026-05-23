Γνώριμος των αρχών και με βαρύ ποινικό μητρώο είναι ο άνδρας που τραυματίστηκε σήμερα Σάββατο (23/5) το πρωί στο Μικρολίμανο όταν άνοιξε πυρ σε τυχαίο έλεγχο των αστυνομικών με αποτέλεσμα εκείνοι να απαντήσουν και να τον τραυματίσουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γνωστός ως “Titi” ή “Jorgo” έχει καταδικαστεί για ανθρωποκτονία ενός 30χρονου στην Καισαριανή το 2013, είχε αποδράσει τον Ιούνιο του 2019 μαζί με άλλους 3 από το μεταγωγών ενώ όταν μεταφέρθηκε σε φυλακές της Αλβανίας και πάλι δραπέτευσε και επέστρεψε στην Ελλάδα. Ακόμα έχει κατηγορηθεί για ληστείες και επεισόδια με αστυνομικούς.

Συγγενής του, επίσης Αλβανός, ήταν εκείνος που είχε ορμήσει στην επιχείρηση της Πολυτεχνειούπολης στου Ζωγράφου στην ανθυπαστυνόμο με κατασαβίδι, η οποία τον αφόπλισε και τον πυροβόλησε.

Ήταν πέντε και μισή το πρωί, όταν αστυνομικοί του Τμήματος Εκβιαστών της Δίωξης της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος που περνούσαν τυχαία από την περιοχή έπειτα από περιπολία στον Πειραιά είδαν τον “Titi” έξω από μαγαζί στο Μικρολίμανο και σταμάτησαν να τον ελέγξουν. Εκείνος άρχισε να κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση και μόλις κατάφεραν να τον πλησιάσουν, αντί να συμμορφωθεί, άνοιξε πυρ κατά των αστυνομικών.

Εκείνοι απάντησαν, με αποτέλεσμα ο δραπέτης να τραυματιστεί. Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Αττικό Νοσοκομείο έχοντας αρχικά τις αισθήσεις του. Μέχρι ώρας δεν είναι γνωστή η κατάσταση της υγείας του.

Από σχετικό έλεγχο που πραγματοποίησε η αστυνομία εντόπισε πάνω του τρία πυροβόλα όπλα, ένα περίστροφο και δύο πιστόλια, ενώ σε πολύ κοντινό σημείο από εκεί που πραγματοποιήθηκαν οι πυροβολισμοί, βρήκαν μια τσάντα με έξι χειροβομβίδες.

Μέχρι και πριν από λίγο ήταν αποκλεισμένο το σημείο εδώ από το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών. Σύμφωνα με πηγές ενημέρωσης, πρόκειται για Αλβανό κακοποιό με πλούσιο ποινικό παρελθόν μεταξύ αυτών επιθέσεις με καλάσνικοφ, ληστείες, κλοπές, ενώ επίσης καταζητείται και από τις ελληνικές Αρχές.

H προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη.