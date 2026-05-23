Η Κλαμπ Μπριζ δημοσίευσε βίντεο από τα αποδυτήρια της ομάδας, με τον Χρήστο Τζόλη να βρίσκεται στο επίκεντρο και το κλίμα να είναι πανηγυρικό. Ο λόγος το 20ο πρωτάθλημα που κατέκτησε ο σύλλογος.

Οι Βέλγοι συνόδευσαν την ανάρτηση με τη φράση «We’ll leave this one just here…», αφήνοντας το βίντεο να «μιλήσει» από μόνο του, ενώ οι παίκτες εμφανίζονται να τραγουδούν και να διασκεδάζουν.

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός φαίνεται να απολαμβάνει τη στιγμή μαζί με τους συμπαίκτες του, με το σχετικό post να συγκεντρώνει χιλιάδες αντιδράσεις στα social media μέσα σε λίγες ώρες.