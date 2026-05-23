Η Λανς ολοκλήρωσε ιδανικά τη φετινή σεζόν, κατακτώντας για πρώτη φορά στην ιστορία της το Coupe de France, μετά τη νίκη με 3-1 απέναντι στη Νις στον τελικό του Stade de France.

Η ομάδα του Πιέρ Σαζ, που είχε ήδη εντυπωσιάσει με τη δεύτερη θέση στη Ligue 1, κατάφερε επιτέλους να «σπάσει» την κατάρα των χαμένων τελικών, αφού στις προηγούμενες συμμετοχές της είχε γνωρίσει ισάριθμες ήττες από Λιλ, Σεντ Ετιέν και Παρί Σεν Ζερμέν. Απέναντι σε μια ψυχολογικά πιεσμένη Νις, η Λανς παρουσιάστηκε πιο αποφασισμένη και έφτασε δίκαια στην ιστορική επιτυχία.

Εξέλιξη του αγώνα

Οι νικητές μπήκαν δυνατά από το ξεκίνημα και δημιούργησαν τις πρώτες σημαντικές στιγμές πριν συμπληρωθεί το πρώτο τέταρτο, χωρίς όμως να καταφέρουν να σκοράρουν. Τελικά, στο 25ο λεπτό ο Τοβάν εκμεταλλεύτηκε την ασίστ του Ουντόλ και με αριστερό σουτ έκανε το 1-0 για τη Λανς.

Λίγο πριν την ανάπαυλα, οι τυπικά γηπεδούχοι διπλασίασαν τα τέρματά τους, όταν ο Εντουάρ νίκησε τους πάντες στον αέρα μετά από εκτέλεση κόρνερ του Τοβάν και έγραψε το 2-0.

Η Νις κατάφερε να μειώσει στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, με τον Κουλιμπαλί να σκοράρει με κεφαλιά έπειτα από κόρνερ του Κλος, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στον τελικό.

Στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα της Νίκαιας ανέβασε την πίεση και έφτασε κοντά στην ισοφάριση στο 61’, όμως η κεφαλιά του Μεντί σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι.

Η οριστική «σφραγίδα» της κατάκτησης μπήκε στο 78ο λεπτό. Ο Ντάντε έκανε λανθασμένη απομάκρυνση με το κεφάλι και ο Σίμα εκμεταλλεύτηκε το δώρο της άμυνας, σκοράροντας από κοντά για το 3-1.

Η Νις είχε ακόμη μία μεγάλη στιγμή με δοκάρι του Κέβιν στο 84’, όμως δεν κατάφερε να επιστρέψει στο παιχνίδι, με τη Λανς να πανηγυρίζει τελικά το πρώτο Κύπελλο Γαλλίας της ιστορίας της.