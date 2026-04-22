Περίπατος για τη Λανς στο Κύπελλο Γαλλίας. Θριάμβευσε κόντρα στην Τουλούζ και οι οπαδοί της το χάρηκαν και με το παραπάνω. Νίκη με σκορ 4-1 και πρόκριση στον τελικό μετά από 28 χρόνια.

Απίθανο σκνηικό σημειώθηκε με τη λήξη του αγώνα στο χορτάρι του γηπέδου της, μιας και μετά το 1998 βρίσκεται ξανά μπροστά σε μεγάλη πρόκληση.