Περίπατος για τη Λανς στο Κύπελλο Γαλλίας. Θριάμβευσε κόντρα στην Τουλούζ και οι οπαδοί της το χάρηκαν και με το παραπάνω. Νίκη με σκορ 4-1 και πρόκριση στον τελικό μετά από 28 χρόνια.
𝑬𝒏𝒗𝒂𝒉𝒊𝒔 de bonheur ❤️💛#FiersDEtreLensois #RCLTFC #FinaleCDF pic.twitter.com/iCnCoTgGt3
— Racing Club de Lens (@RCLens) April 21, 2026
Απίθανο σκνηικό σημειώθηκε με τη λήξη του αγώνα στο χορτάρι του γηπέδου της, μιας και μετά το 1998 βρίσκεται ξανά μπροστά σε μεγάλη πρόκληση.
À 𝐜𝐨𝐮𝐩𝐞r le souffle ❤️💛#FiersDEtreLensois #FinaleCDF pic.twitter.com/SRPJji8vdc
— Racing Club de Lens (@RCLens) April 22, 2026