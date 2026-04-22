«Μόνον η Ελληνική Λύση πραγματικά αποκάλυψε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2020» τόνισε στην παρέμβαση του ο προέδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος στη Βουλή, κατά την συζήτηση και λήψη απόφασης για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας βουλευτών της ΝΔ.

«Και επειδή παραμεγάλωσα για να βάζω νερό στο κρασί μου, ζάχαρη στον καφέ μου και υπομονή στην πολιτική βλακεία, ως Ελληνική Λύση θα κάνουμε μια πρόταση, που αφορά όσους πήραν λεφτά και να δω αν θα συμφωνήσετε. Η πρότασή μας είναι δέσμευση περιουσιών τώρα και αν κριθούν ένοχοι η δέσμευση να γίνει δήμευση! Με fast track διαδικασίες. Να επιστραφούν τα κλεμμένα και τα πρόστιμα να πληρωθούν από εκείνους που έκλεψαν» υπογράμμισε ακόμα κλείνοντας την ομιλία του ο κ. Βελόπουλος.

Αναλυτικά όσα είπε:

Είναι μια πολύ δυσάρεστη στιγμή για όλους, όσοι προβληματίζονταιμε τηνηθική στην πολιτική. Πρόκειται για συναδέλφους που εμπλέκονται σε ένα σκάνδαλο, όπως αυτό του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Εν τω μεταξύ η κυβέρνηση δρώντας επικοινωνικά εφαρμόζει και πάλι την τακτική της ψόφιας γάτας. Βγαίνει ο πρωθυπουργός και μοιράζει λεφτά! Πού τα βρήκε; Από την υπερφορολόγηση! Η Ελλάδα είναι 6η παγκοσμίως σε φόρους! Έχετε εισπράξει 4,4 δισεκ κλέβοντας τους Έλληνες με την φορολογία, και βγαίνει ο πρωθυπουργός και δίνει 500 εκατ. στους συνταξιούχους. Αυτό είναι κλασσική απάτη!

Μόνον η Ελληνική Λύση πραγματικά αποκάλυψε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2020. Ο ομιλών μίλησε από αυτό το βήμα για τον φραπέ και κάποιοι εδώ μέσα γελούσατε. Εμείς μιλήσαμε για το δήθεν πτυχίο του Λαζαρίδη, για το έγκλημα των Τεμπών, για το καλώδιο στην Κάσο, για τους πυρηνικούς αντιδραστήρες.

Κύριοι συνάδελφοι, το πρόβλημά σας δεν είναι η Κοβέσι. Το πρόβλημά σας είναι ότι δεν ελέγχετε την Κοβέσι. Γιατί έτσι έχετε μάθει. Να ελέγχετε την δικαιοσύνη. Σας βλέπει η ντροπή και ντρέπεται, κύριοι. Ελεγχόμενη δικαιοσύνη δεν είναι δικαιοσύνη.

Και επειδή όλοι μιλάτε για ρουσφέτια, ας δούμε τα ρουσφέτια της βουλής. Ο πρόεδρος της βουλή αποφάσισε ξαφνικά να προσληφθούν 300 επιστημονικοί συνεργάτες. Θα στοιχίσουν 15 εκατ. συν τις ασφαλιστικές εισφορές θα φθάσουμε στα 30 εκατ.

Εμείς λέμε, να βγουν τώρα όλα τα κόμματα και να δώσουν τα στοιχεία των διορισμών των μετακλητών και να δούμε πόσοι από αυτούς είναι συγγενείς με βουλευτές, ποιοι έχουν φέρει τα παιδιά τους, τα ξαδέρφια τους. Να ακούσουμε ονόματα.

Και τολμάτε να μιλάτε για οικογενειοκρατία! Διορίζονται βουλευτές, επειδή οι πατεράδες τους ήταν βουλευτές! Αυτό δεν είναι ρουσφέτι;!

Αυτά γίνονται όταν φτιάχνεις ένα κράτος – λάφυρο. Όλα αυτά θα τα κόψει η Ελληνική Λύση.

Και για να δείτε πόσο ίδιοι είστε, δεν θα πω ονόματα, αλλά θα πω ότι στον ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει βουλευτής που έχει διορίσει σε θέσεις μετακλητών υπαλλήλων δύο μέλη της οικογένειάς του! Κάποιοι έγιναν βουλευτές, βγαίνοντας από τον κομματικό σωλήνα. Έτσι έγινε βουλευτής και ο κος Ανδρουλάκης.

ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ έχετε κάνει τη χώρα, χώρα πτυχιομάχων! Μα δεν είναι ντροπή να μην έχει πτυχίο κάποιος. Ντροπή είναι να λέει ότι έχει, ενώ δεν έχει! Εμείς, κύριοι, είμαστε υπερήφανοι για όσους έχουν πτυχίο, αλλά και για εκείνους που δεν έχουν πτυχίο αλλά εργάζονται, μοχθούν, αγωνίζονται.

Και επειδή παραμεγάλωσα για να βάζω νερό στο κρασί μου, ζάχαρη στον καφέ μου και υπομονή στην πολιτική βλακεία, ως Ελληνική Λύση θα κάνουμε μια πρόταση, που αφορά όσους πήραν λεφτά και να δω αν θα συμφωνήσετε. Η πρότασή μας είναι δέσμευση περιουσιών τώρα και αν κριθούν ένοχοι η δέσμευση να γίνει δήμευση! Με fast track διαδικασίες. Να επιστραφούν τα κλεμμένα και τα πρόστιμα να πληρωθούν από εκείνους που έκλεψαν!