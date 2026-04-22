Η Τσέλσι υπέστη μία ακόμα απογοητευτική ήττα, αυτή τη φορά από την Μπράιτον με σκορ 3-0, σπάζοντας ένα αρνητικό ρεκόρ 114 ετών, καθώς οι «μπλε» ηττήθηκαν για πέμπτο συνεχόμενο ματς στην Premier League χωρίς να σκοράρουν. Η ομάδα του Λονδίνου συνεχίζει την κατρακύλα της, ενώ ο προπονητής Λίαμ Ροσίνιορ βρίσκεται υπό πίεση.

Πέρα από τις αγωνιστικές δυσκολίες, η Τσέλσι αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με τις διαρροές και την πειθαρχία στο εσωτερικό της. Λίγες ώρες πριν από τον αγώνα με την Μπράιτον, ο κουρέας του Μαρκ Κουκουρέγια αποκάλυψε ποιοι βασικοί παίκτες της ομάδας είναι εκτός λόγω τραυματισμού.

Σύμφωνα με τα λόγια του, «Πάλμερ και Ζοάο Πέδρο δεν θα παίξουν λόγω τραυματισμού. Ορίστε τα αποκλειστικά νέα…»