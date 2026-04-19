Τσέλσι και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μπήκαν στο ματς για να παίξουν τα ρέστα τους. Μία θέση στην 4άδα ήταν το διακύβευμα του μεταξύ τους αγώνα για την 33η αγωνιστική της Πρέμιερ Λιγκ. Νικήτρια η Γιουνάιτεντ με σκορ 1-0, παραμένει σε ρηχά νερά η Τσέλσι, που πρέπει να… τρέξει για να προλάβει.

Μοναδικό γκολ του ματς από τον Ματέους Κούνια. Ο Βραζιλιάνος βρήκε δίχτυα στο 43’ και έφτασε τις 10 συμμετοχές σε γκολ και ασίστ, στην πρώτη σεζόν του στην αγγλική ομάδα. Δύο δοκάρια για την Τσέλσι δεν ήταν αρκετά για να της δώσουν το θετικό αποτέλεσμα. Πρώτα ο Ντέλαπ (56’), μετά ο Μαζραουί (68’) με παρ’ ολίγον αυτογκόλ σημάδεψαν τα δοκάρια.

Με ένα ματς περισσότερο η ομάδα του Κάρικ είναι στην 3η θέση με 58 βαθμούς, στο +10 πλέον από την 6η Τσέλσι, που μένει με τη σειρά της στο -4 από τη Λίβερπουλ.

Τσέλσι (Λίαμ Ροσένιορ): Σάντσεθ, Μάλο Γκουστό (81’ Ατσεαμπόνγκ), Χάτο, Φοφανά (81’ Τσαλόμπα), Κουκουρέγια, Καϊσέδο, Έντσο Φερνάντες (88’ Λάβια), Νέτο, Εστεβάο (16’ Γκαρνάτσο λ. τρ. ), Πάλμερ, Ντέλαπ

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Μάικλ Κάρικ): Λαμένς, Νταλότ, Μαζράουι, Χέβεν, Σο, Μαϊνού, Κασεμίρο, Εμ’ Μπεμό, Κούνια (81’ Μάουντ), Μπρούνο, Σέσκο (81’ Ντιαλό)