Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί συνεχίζει να βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση, επιβεβαιώνοντας πως αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα «όπλα» του Μαρόκου ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο επιθετικός του Ολυμπιακού πρόσθεσε ακόμη ένα γκολ στο ενεργητικό του με τη φανέλα της Εθνικής του ομάδας, συμβάλλοντας στη φιλική νίκη του Μαρόκου με 4-0 απέναντι στη Μαδαγασκάρη.

Ο 31χρονος φορ ήταν εκείνος που διαμόρφωσε το τελικό σκορ στο 87ο λεπτό, όταν εκμεταλλεύτηκε την αναστάτωση στην περιοχή μετά από προσπάθεια συμπαίκτη του που κατέληξε στο δοκάρι και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα από κοντά.

🚨 Ayoub El Kaabi makes it four. 🇲🇦 Morocco 3-0 Madagascar 🇲🇬pic.twitter.com/vSjgrarjNV — Goals Xtra (@GoalsXtra) June 2, 2026

Το γκολ αυτό ήρθε λίγες ημέρες μετά τη σπουδαία εμφάνισή του απέναντι στο Μπουρουντί, όπου είχε πετύχει δύο τέρματα, δείχνοντας ότι διανύει μία από τις πιο παραγωγικές περιόδους της καριέρας του.

Με το νέο του τέρμα, ο Ελ Κααμπί έφτασε τα 35 γκολ σε 70 συμμετοχές με το εθνόσημο, συνεχίζοντας να ανεβαίνει στη λίστα των κορυφαίων σκόρερ στην ιστορία της Eθνικής Μαρόκου.

Για την ιστορία, ο Ισμαέλ Σαϊμπάρι είχε ανοίξει το σκορ και διπλασίασε τα τέρματά του στο 3ο και 24ο λεπτό, ενώ ο Σουφιάν Ραχίμι με πέναλτι στο 77ο.