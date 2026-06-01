Ανησυχία προκάλεσε ο Γιώργος Μαζωνάκης στους θαυμαστές του, καθώς ανάρτησε στα κοινωνικά δίκτυα μια selfie στην οποία εμφανίζεται τραυματισμένος στο πρόσωπο, χωρίς να αποκαλύπτει τα αίτια του περιστατικού.

Στη φωτογραφία, ο γνωστός καλλιτέχνης στέκεται μέσα σε σπίτι και κοιτάζει απευθείας τον φακό. Διακρίνονται εκδορές στο μέτωπο και στη μύτη, ενώ φαίνεται πως έχει χτυπήσει και στο αριστερό του μάτι. Στο πρόσωπό του διακρίνεται επίσης ένα τσιρότο.

«Για τόσα δάκρυα που δεν στέγνωσαν με τον χρόνο», έγραψε ο Γιώργος Μαζωνάκης στη λεζάντα της φωτογραφίας, χωρίς να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις για το πώς προκλήθηκαν οι τραυματισμοί.