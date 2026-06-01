Παρότι οι μειώσεις στις τιμές της χονδρικής αγοράς δεν περνούν άμεσα και στον ίδιο βαθμό στη λιανική, η πορεία των καυσίμων εμφανίζει πλέον σαφή πτωτική τάση.

Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να οδηγήσει περισσότερα πρατήρια καυσίμων σε χαμηλότερες τιμές τόσο για την αμόλυβδη βενζίνη όσο και για το πετρέλαιο κίνησης.

Ήδη σε αρκετές περιοχές της Αττικής καταγράφονται τιμές αμόλυβδης κάτω από το όριο των 2 ευρώ ανά λίτρο, μετά από μια περίοδο έντονων ανατιμήσεων. Παράλληλα, το πετρέλαιο κίνησης διατίθεται πλέον σε αρκετά πρατήρια με τιμές που υποχωρούν κάτω από τα 1,65 ευρώ το λίτρο, επιβεβαιώνοντας τη γενικότερη τάση αποκλιμάκωσης στην αγορά καυσίμων.

Ο Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος Πρατηριούχων Αττικής μίλησε στην «Κοινωνία Ώρα MEGA», επισημαίνοντας ότι οι τιμές κυμαίνονται γύρω από τα δύο ευρώ, αλλά στα νησιά, τα ξεπερνούν.

«Νομίζω ότι είμαστε πάνω από τα 2 ευρώ, αλλά πάντα βλέπουμε την μέση τιμή. Ό,τι τιμές βλέπουμε είναι μέση τιμή. Δηλαδή, κοντά στο 2,10 τη βλέπουμε στα μεγάλα αστικά κέντρα, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη για παράδειγμα και Πάτρα. Και αν πάμε και στα νησιά κυρίως θα δούμε ότι εκεί τα πράγματα είναι λίγο υψηλότερα. Δηλαδή Κυκλάδες είναι κοντά στο 2,28. Πάνω από το 2,20 βλέπουμε ότι είναι στα Δωδεκάνησα, πολύ υψηλή τιμή, κοντά εκεί στο Ρέθυμνο στα 2,18 και στην Κέρκυρα 2,17 έχουμε αποτυπώσει τις υψηλότερες τιμές», τόνισε.

Η τιμή της βενζίνης (μέση τιμή)

Μεγάλες πόλεις

Αθήνα: 2,089 €/λίτρο

Θεσσαλονίκη: 2,107 €/λίτρο

Πάτρα: 2,105 €/λίτρο

Νησιωτικές και τουριστικές περιοχές

Κυκλάδες: 2,286 €/λίτρο

Δωδεκάνησα: 2,214 €/λίτρο

Ρέθυμνο: 2,181 €/λίτρο

Κέρκυρα: 2,170 €/λίτρο

Οι τιμές στα καύσιμα – Αγωνία για τις τιμές