Το Μεξικό ανακοίνωσε την τελική αποστολή του για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, με τον Ορμπελίν Πινέδα της ΑΕΚ και τον Χόρχε Σάντσες του ΠΑΟΚ να βρίσκονται κανονικά στις επιλογές του Χαβιέρ Αγκίρε.

Ο έμπειρος τεχνικός, που οδήγησε την εθνική ομάδα στην κατάκτηση του Concacaf Nations League και του Gold Cup, είδε την εικόνα της ομάδας στα φιλικά του 2025 να δημιουργεί ερωτήματα, ωστόσο πηγαίνει στη μεγάλη διοργάνωση με ένα ρόστερ γεμάτο ποιότητα και εμπειρία.

No solo somos 26… Somos los de aquí y los de allá. Hoy y siempre.#SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/gXiOSE4UU8 — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 1, 2026

Από τα πρόσωπα που ξεχωρίζουν είναι και ο Γκιγιέρμο Οτσόα, ο οποίος ετοιμάζεται να γράψει ιστορία συμμετέχοντας στο έκτο Παγκόσμιο Κύπελλο της καριέρας του.

Παράλληλα, η παρουσία των Πινέδα και Σάντσες δίνει ελληνικό ενδιαφέρον στην πορεία του Μεξικού, καθώς αμφότεροι αγωνίζονται στη Stoiximan Super League.

Η πρεμιέρα των Μεξικανών στη διοργάνωση είναι προγραμματισμένη για τις 11 Ιουνίου απέναντι στη Νότια Αφρική, ενώ στη συνέχεια θα αντιμετωπίσουν τη Νότια Κορέα και την Τσεχία στη φάση των ομίλων.

Αποστολή Μεξικού για το Μουντιάλ 2026

Τερματοφύλακες: Ραούλ Ράνχελ (Τσίβας), Κάρλος Ασεβέδο (Σάντος Λαγκούνα), Γκιγιέρμο Οτσόα (ΑΕΛ Λεμεσού)

Αμυντικοί: Ισραέλ Ρέγιες (Κλαμπ Αμέρικα), Χεσούς Γκαγιάρδο (Τολούκα), Χόρχε Σάντσες (ΠΑΟΚ), Σέσαρ Μόντες (Λοκομοτίβ Μόσχας), Γιόχαν Βάσκες (Τζένοα), Ματέο Τσάβες (Αϊντχόφεν)