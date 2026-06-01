Μια σημαντική αλλαγή αναμένεται να εφαρμοστεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο, καθώς η FIFA αποφάσισε να βάλει τέλος σε μια τακτική που έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις τα τελευταία χρόνια στα γήπεδα όλου του κόσμου.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο επικεφαλής διαιτησίας της FIFA, Πιερλουίτζι Κολίνα, οι ποδοσφαιριστές δεν θα επιτρέπεται πλέον να κατευθύνονται προς τον πάγκο για οδηγίες από τους προπονητές τους όταν ένας τερματοφύλακας παραμένει στο έδαφος τραυματισμένος.

Η συγκεκριμένη πρακτική, γνωστή ανεπίσημα ως «goalkeeper tactical time-out», χρησιμοποιείται συχνά από ομάδες που επιθυμούν να διακόψουν τον ρυθμό του αντιπάλου ή να δώσουν χρόνο στον προπονητή να μεταφέρει νέες οδηγίες στους παίκτες του κατά τη διάρκεια ενός αγώνα.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είχε σημειωθεί τον περασμένο Νοέμβριο, όταν ο προπονητής της Λιντς, Ντάνιελ Φάρκε, κατηγόρησε τον Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα ότι προσποιήθηκε τραυματισμό προκειμένου να «λυγίσει» τους κανονισμούς και να διακόψει τη ροή του παιχνιδιού.

Η διαδικασία είναι γνωστή: Ο τερματοφύλακας κάθεται στο χορτάρι και ζητά την είσοδο του ιατρικού επιτελείου, οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές κατευθύνονται προς την τεχνική περιοχή και ο προπονητής εκμεταλλεύεται τη διακοπή για να δώσει οδηγίες. Μόλις ολοκληρωθεί η συζήτηση, ο τερματοφύλακας επιστρέφει κανονικά στο παιχνίδι.

Η FIFA θέλει πλέον να σταματήσει αυτό το φαινόμενο. Στο Μουντιάλ, οι διαιτητές θα έχουν εντολή να μην επιτρέπουν στους παίκτες να πλησιάζουν τους πάγκους κατά τη διάρκεια τέτοιων διακοπών.

«Είχαμε συνάντηση με τους προπονητές και των 48 ομάδων και τους ενημερώσαμε ότι οι διαιτητές θα είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί», δήλωσε ο Κολίνα.

«Δεν θα επιτρέπουν στις ομάδες να πηγαίνουν στους πάγκους όταν ένας τερματοφύλακας βρίσκεται τραυματισμένος στο έδαφος. Ο τερματοφύλακας έχει δικαίωμα να τραυματιστεί, όμως οι υπόλοιποι παίκτες δεν έχουν δικαίωμα να εγκαταλείπουν τον αγωνιστικό χώρο για να έχουν ένα είδος τάιμ άουτ με τον προπονητή τους».

Η FIFA ακολουθεί το μοντέλο που εφαρμόζεται ήδη στο αμερικανικό πρωτάθλημα γυναικών (NWSL), όπου σε περίπτωση τραυματισμού τερματοφύλακα οι ποδοσφαιριστές υποχρεώνονται είτε να παραμείνουν στις θέσεις τους είτε να συγκεντρωθούν στον κεντρικό κύκλο.

Παρόλα αυτά, το μέτρο δεν λύνει πλήρως το πρόβλημα, καθώς δεν εμποδίζει μια ομάδα να χρησιμοποιήσει τη διακοπή απλώς για να «παγώσει» τον ρυθμό του αντιπάλου.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι στο Παγκόσμιο Κύπελλο θα υπάρχει προγραμματισμένο τρίλεπτο διάλειμμα ενυδάτωσης σε κάθε ημίχρονο, γεγονός που προσφέρει έτσι κι αλλιώς στους προπονητές μια φυσική ευκαιρία για επιπλέον οδηγίες.

Ο Κολίνα ξεκαθάρισε πάντως ότι δεν προβλέπονται κάρτες ή άλλες πειθαρχικές κυρώσεις για τους παίκτες που θα επιχειρήσουν να κατευθυνθούν προς τον πάγκο.

«Είναι αρκετά παράξενο να βλέπεις μόνο τον διαιτητή, τον φυσιοθεραπευτή και τον τερματοφύλακα μέσα στον αγωνιστικό χώρο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Όλοι οι υπόλοιποι παίκτες φεύγουν από το γήπεδο και αυτό δεν είναι σωστό».

Πηγή: BBC Sport