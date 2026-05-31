Η εθνική Ουρουγουάης γνωστοποίησε την τελική της αποστολή για το Μουντιάλ 2026, με τον Φακούντο Πελίστρι να συμπεριλαμβάνεται κανονικά στις επιλογές του ομοσπονδιακού τεχνικού Μαρσέλο Μπιέλσα.

Ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού βρίσκεται ανάμεσα στους 26 εκλεκτούς που θα εκπροσωπήσουν τη χώρα τους στη μεγάλη διοργάνωση, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη του προπονητή του στο πρόσωπό του.

Η κλήση του Πελίστρι δεν αποτελεί έκπληξη, καθώς ο νεαρός εξτρέμ έχει καθιερωθεί στις επιλογές της εθνικής του ομάδας, έχοντας σταθερή παρουσία και σημαντική συμβολή στα προκριματικά.

Με την Ουρουγουάη να στοχεύει σε μια δυνατή πορεία στο τουρνουά, η παρουσία παικτών όπως ο Πελίστρι ενισχύει τις προσδοκίες για μια ανταγωνιστική εμφάνιση στα γήπεδα του Μουντιάλ 2026.

