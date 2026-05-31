Ο Τζέρεμι Σόχαν βρίσκεται στο επίκεντρο των φετινών NBA Finals, καθώς θεωρείται ήδη «πρωταθλητής» ανεξάρτητα από την έκβαση της σειράς ανάμεσα σε Σαν Αντόνιο Σπερς και Νιου Γιορκ Νικς.

Οι Σπερς εξασφάλισαν την πρόκριση στους τελικούς μετά τη νίκη τους στο Game 7 απέναντι στους Θάντερ στην Οκλαχόμα Σίτι, με αποτέλεσμα να διαμορφωθεί το ζευγάρι που θα διεκδικήσει τον τίτλο.

Ξεκίνησε τη σεζόν στο Σαν Αντόνιο αλλά αποχώρησε τον Φεβρουάριο και στη συνέχεια εντάχθηκε στο ρόστερ των Νικς, έχει ήδη εξασφαλίσει δαχτυλίδι ανεξάρτητα από το τελικό αποτέλεσμα, λόγω της παρουσίας του και στις δύο ομάδες μέσα στην ίδια χρονιά.

Jeremy Sochan has an 100% chance of winning an NBA Championship this year INSANE pic.twitter.com/501UM4GfZj — 𝐏𝐮𝐫𝐩𝑮𝒐𝒍𝒅 🏆 (@PurpGoldLakers) May 31, 2026

Ο Αμερικανοπολωνός φόργουορντ έχει διανύσει μια ιδιαίτερη σεζόν, με περιορισμένο χρόνο συμμετοχής αλλά σταθερή παρουσία στα ροτέισον των ομάδων που τον χρησιμοποίησαν, γεγονός που τον καθιστά ξεχωριστή περίπτωση στη φετινή postseason.