Περίπου 8 εκατομμύρια δολάρια σε Bitcoin «κάηκαν» στις 25 Μαΐου, γεγονός που προκάλεσε έκπληξη και έντονο ενδιαφέρον στην παγκόσμια κοινότητα των κρυπτονομισμάτων. Παρότι θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν με πολλούς τρόπους, κάποιος επέλεξε να τα καταστρέψει οριστικά.

Σύμφωνα με δεδομένα από το blockchain, πραγματοποιήθηκαν πέντε συναλλαγές στις οποίες ένας χρήστης μετέφερε συνολικά 107 BTC στη γνωστή διεύθυνση καύσης (burn address) 1111111111111111111114oLvT2. Στον κόσμο των crypto, η “καύση” (burning) σημαίνει την οριστική αποστολή ψηφιακών νομισμάτων σε διευθύνσεις χωρίς ιδιωτικό κλειδί, πράγμα που σημαίνει ότι τα περιουσιακά στοιχεία δεν μπορούν ποτέ ξανά να ανακτηθούν ή να δαπανηθούν.

Η συγκεκριμένη διεύθυνση λειτουργεί από το 2010 και έχει συγκεντρώσει εκατοντάδες Bitcoin μέσα στα χρόνια. Με την προσθήκη των 107 BTC, ο συνολικός αριθμός φτάνει πλέον τα 807 BTC, αξίας περίπου 58 εκατομμυρίων δολαρίων.

Πιθανές εξηγήσεις για το «κάψιμο»

Οι διευθύνσεις που χρησιμοποιήθηκαν δημιουργήθηκαν το 2014, όταν η τιμή του Bitcoin βρισκόταν κάτω από τα 1.000 δολάρια. Παρότι σήμερα η αξία του έχει υποχωρήσει από τα 120.000 στα περίπου 70.000 δολάρια, η ενέργεια αυτή ισοδυναμεί με κυριολεκτικό «κάψιμο» χρημάτων.

Τα κίνητρα του αποστολέα παραμένουν άγνωστα. Η επενδυτική εταιρεία κρυπτονομισμάτων Galaxy Digital δημοσίευσε στο X (πρώην Twitter) πιθανές εξηγήσεις, μεταξύ των οποίων και η διαχείριση φορολογικών κερδών μέσω «καύσης» των Bitcoin, ώστε να αντισταθμιστούν άλλες ζημιές.

Άλλες θεωρίες περιλαμβάνουν ακραία σενάρια, όπως εξαναγκασμό από εγκληματίες ή ακόμη και θρησκευτικά κίνητρα, με κάποιον να απορρίπτει τα υλικά αγαθά του για πνευματικούς λόγους. Ακόμα ηΑποτυχημένη Ανάκτηση Πορτοφολιού (Botched Wallet Recovery) είναι μία από τις πιο συζητημένες θεωρίες στα forums των crypto και στο X (Twitter) για το συγκεκριμένο περιστατικό.

Η Galaxy Digital ανέφερε επίσης την πιθανότητα τεχνικού λάθους που προκλήθηκε από σύστημα τεχνητής νοημοσύνης.

Το ενδεχόμενο λάθους τεχνητής νοημοσύνης

Σύμφωνα με την εταιρεία, ίσως κάποιος που διαχειριζόταν αυτοματοποιημένη πλατφόρμα συναλλαγών έδωσε εντολή να σταλούν 107 BTC σε έναν «counterparty» (αντισυμβαλλόμενο). Το σύστημα ενδέχεται να παρερμήνευσε τη λέξη και να τα έστειλε στη «διεύθυνση καύσης Counterparty», που είχε χρησιμοποιηθεί παλαιότερα για τη δημιουργία του κρυπτονομίσματος XCP, όπως ανέφερε η ιστοσελίδα Gizmodo.

Οι επιπτώσεις στην προσφορά του Bitcoin

Αν και το ποσό των 8 εκατομμυρίων δολαρίων είναι σημαντικό, αντιστοιχεί μόλις στο 0,00051% της συνολικής προσφοράς των 21 εκατομμυρίων Bitcoin. Επομένως, το συγκεκριμένο «κάψιμο» δεν επηρεάζει ουσιαστικά τη σχέση προσφοράς και ζήτησης του νομίσματος.

Η εταιρεία Ledger εκτιμά ότι 2,3 έως 4 εκατομμύρια Bitcoin έχουν χαθεί ή είναι μη προσβάσιμα — ποσοστό που αντιστοιχεί στο 10% έως 20% της συνολικής ποσότητας. Οι απώλειες αυτές οφείλονται συνήθως σε λησμονημένους κωδικούς ή εσφαλμένη διαχείριση ψηφιακών πορτοφολιών.

Αν και η μείωση της προσφοράς θεωρείται θεωρητικά θετική για την τιμή, η αξία του Bitcoin εξαρτάται εξίσου από τη ζήτηση. Χωρίς αγοραστικό ενδιαφέρον, ακόμη και η σπανιότητα δεν αρκεί για να ενισχύσει την τιμή του.

