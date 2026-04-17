Το Bitcoin παραμένει εγκλωβισμένο σε στενό εύρος διακύμανσης, παρά την έντονη δραστηριότητα των μεγάλων επενδυτών («φαλαινών»). Η τιμή του κινείται γύρω από τα μέσα των 70.000 δολαρίων, περίπου 40% χαμηλότερα από το ιστορικό υψηλό των 126.000 δολαρίων που σημειώθηκε τον Οκτώβριο του 2025. Το χάσμα μεταξύ της επιθετικής συσσώρευσης on-chain και της περιορισμένης δυναμικής της αγοράς αντικατοπτρίζει το κλίμα μακροοικονομικής αβεβαιότητας και την επιφυλακτική στάση των λιανικών επενδυτών.

Ο δείκτης BTC Bull Score ανέβηκε στο 40 – το υψηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2025 – ωστόσο η δραστηριότητα στο spot για μικρούς επενδυτές παραμένει κοντά στα πρόσφατα χαμηλά. Η εικόνα αυτή δείχνει μια αγορά που, παρά τις κινήσεις των μεγάλων παικτών, δεν έχει ακόμη ανακτήσει την ευρεία εμπιστοσύνη του κοινού.

Η συρρίκνωση της προσφοράς στα ανταλλακτήρια ενισχύει τη δυναμική αυτή. Τα αποθέματα των miners Bitcoin υποχώρησαν από 1,862 εκατομμύρια BTC σε 1,801 εκατομμύρια BTC από τον Σεπτέμβριο του 2022, γεγονός που δείχνει ότι διατέθηκαν περίπου 61.000 BTC στην αγορά. Καθώς περισσότερα νομίσματα μετακινούνται εκτός ανταλλακτηρίων προς μακροπρόθεσμη αποθήκευση, η διαθέσιμη ποσότητα για πώληση περιορίζεται με ρυθμό που δεν έχει παρατηρηθεί εδώ και χρόνια.

Αντίσταση και κίνδυνος στις προοπτικές της αγοράς

Η ανοδική συσσώρευση συναντά πλέον σημαντική αντίσταση. Όταν το Bitcoin δοκίμασε το επίπεδο των 75.000 δολαρίων, οι εισροές στα χρηματιστήρια αυξήθηκαν έως και 11.000 BTC την ώρα – το υψηλότερο επίπεδο από τον Δεκέμβριο. Το φαινόμενο αυτό συνήθως υποδηλώνει αυξανόμενη πίεση πώλησης, καθώς οι traders ετοιμάζονται να ρευστοποιήσουν κέρδη.

Τα δεδομένα του βιβλίου εντολών δείχνουν έντονη ρευστότητα από την πλευρά των πωλητών μεταξύ 75.000 και 76.000 δολαρίων, ενώ η στήριξη των αγοραστών εντοπίζεται γύρω στα 71.500 δολάρια. Οι αναλυτές χαρακτηρίζουν την κατάσταση ασύμμετρη, καθώς ο συνδυασμός ρεκόρ αγορών από «φάλαινες» και περιορισμένων αποθεμάτων στα ανταλλακτήρια δημιουργεί συνθήκες για απότομες κινήσεις της τιμής.

Η Bitfinex σημειώνει ότι η μείωση της ρευστής προσφοράς «συχνά προηγείται σημαντικών ανοδικών κινήσεων τιμών σε προηγούμενους κύκλους». Ωστόσο, το επίπεδο των 76.800 δολαρίων – που αντιστοιχεί στην τιμή πραγματοποίησης των βραχυπρόθεσμων κατόχων – αποτελεί κρίσιμο σημείο αντίστασης, όπου πολλοί traders ενδέχεται να επιδιώξουν έξοδο. Μέχρι να υπάρξει πιο σαφής στροφή στις θεσμικές ροές και στο γενικότερο επενδυτικό κλίμα, το Bitcoin φαίνεται να παραμένει παγιδευμένο ανάμεσα σε μια περιορισμένη προσφορά και σε αδύναμη αγοραστική πεποίθηση.