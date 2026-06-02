O Εμμανουήλ Καραλής διανύει μία από τις πιο δυνατές φάσεις της αθλητικής του καριέρας η προσωπική του ζωή και όλα δείχνουν ότι και η προσωπική του ζωή εξίσου ισορροπημένη και γεμάτη. Σύμφωνα με πληροφορίες ο αθλητής αποφάσισε μαζί με την αγαπημένη του να παντρευτούν μέσα στο 2026.

Γνωρίστηκαν ως έφηβοι

Η σχέση του Εμμανουήλ Καραλή με την Αναστασία Μαγαλιού μετρά αρκετά χρόνια. Το ζευγάρι μετρά ήδη περίπου επτά χρόνια κοινής πορείας –μια σχέση που ξεκίνησε σε νεαρή ηλικία και εξελίχθηκε παράλληλα με την πορεία του αθλητή προς την κορυφή.

Ο ίδιος δεν έχει κρύψει ποτέ πόσο σημαντική είναι η παρουσία της στη ζωή του. Σε δημόσιες τοποθετήσεις του, έχει αναφερθεί σε εκείνη ως τον άνθρωπο που τον στηρίζει ουσιαστικά, που κατανοεί τις απαιτήσεις του πρωταθλητισμού και που βρίσκεται δίπλα του τόσο στις επιτυχίες όσο και στις δύσκολες στιγμές.

Ποια είναι η Αναστασία Μαγαλιού

Η Αναστασία Μαγαλιού έχει επιλέξει να διατηρεί χαμηλό προφίλ. Έχει σπουδάσει ψυχολογία, ενώ στο παρελθόν είχε και η ίδια επαφή με τον αθλητισμό, καθώς ασχολήθηκε με τον στίβο.

Μέσα από την παρουσία της στα social media διαφαίνεται η αγάπη της για τα ταξίδια. Παρά τη διακριτικότητα που χαρακτηρίζει και τους δύο, δεν λείπουν οι κοινές τους στιγμές που κατά καιρούς δημοσιοποιούν.

Ο Εμανουήλ Καραλής σε συνέντευξή του στον Νίκο Χατζηνικολάου, ο Καραλής είχε μιλήσει ανοιχτά για την επιθυμία του να δημιουργήσει οικογένεια. Με αφοπλιστική ειλικρίνεια, παραδέχτηκε ότι, όταν έρθει η στιγμή, θα ήθελε να αποκτήσει πολλά παιδιά, δείχνοντας πόσο σημαντική είναι για εκείνον η έννοια της οικογενειακής ζωής.

Η σχέση του με την Αναστασία φαίνεται να έχει ήδη τα θεμέλια για αυτό το επόμενο βήμα, καθώς, όπως έχει τονίσει, μαζί της μπορεί να είναι ο πραγματικός του εαυτός -κάτι που θεωρεί καθοριστικό.

Παρότι αποφεύγουν τα φώτα της δημοσιότητας, το ζευγάρι έχει κάνει ορισμένες κοινές εμφανίσεις, όπως στον γάμο του Γιάννης Αντετοκούνμπο, επιβεβαιώνοντας τη θέση τους στον ευρύτερο κύκλο της αθλητικής και κοσμικής ζωής.

Μάλιστα, το επόμενο διάστημα αναμένεται να δώσουν το «παρών» και στον γάμο του Armand Duplantis με τη σύντροφό του στις Κάννες.