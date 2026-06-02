Αναστάτωση προκάλεσε στην Κοζάνη η εισβολή μιας αρκούδας σε κτηνοτροφική μονάδα, όπου σύμφωνα με το kozanimedia.gr, προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές και σκότωσε 15 πρόβατα.

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης (2/6/2026) κοντά στο χωριό Λιβαδερό. Δύο κτηνοτρόφοι, ένας ηλικιωμένος πατέρας και ο γιος του, έφτασαν το πρωί στη μονάδα τους περίπου οκτώ χιλιόμετρα έξω από το χωριό και αντίκρισαν σκηνές καταστροφής. Η περιουσία τους είχε λεηλατηθεί και τα ζώα βρέθηκαν νεκρά ή σοβαρά τραυματισμένα.

Ο απολογισμός της επίθεσης ήταν βαρύς: 15 αιγοπρόβατα νεκρά, αρκετά τραυματισμένα και σημαντικές υλικές ζημιές στις εγκαταστάσεις, οι οποίες σχεδόν καταστράφηκαν ολοσχερώς.

Οι κτηνοτρόφοι ενημέρωσαν άμεσα τον ΕΛΓΑ, ενώ κλιμάκιο του οργανισμού αναμένεται να μεταβεί την Τετάρτη στο Λιβαδερό για την καταγραφή των ζημιών στο ζωικό κεφάλαιο και στις υποδομές της μονάδας.