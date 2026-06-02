Νέο περιστατικό έντασης σημειώθηκε σήμερα Τρίτη 2 Ιουνίου 2026 στο Αιγαίο, με τουρκικά αεροσκάφη να προχωρούν σε παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου στο βορειοανατολικό και νοτιοανατολικό τμήμα του αρχιπελάγους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), συνολικά 16 τουρκικά αεροσκάφη δραστηριοποιήθηκαν στην περιοχή, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πολεμικής Αεροπορίας.

Ειδικότερα, πέντε σχηματισμοί αποτελούμενοι από 12 ελικόπτερα πραγματοποίησαν παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας εντός του FIR Αθηνών, ενώ καταγράφηκε και μία παραβίαση του εθνικού εναέριου χώρου.

Παράλληλα, στην περιοχή κινήθηκαν δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV), ένα αεροσκάφος τύπου ATR-72 και ένα CN-235, τα οποία προέβησαν επίσης σε παραβάσεις και παραβιάσεις.

Όλα τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μαχητικά, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και την πάγια επιχειρησιακή πρακτική.

ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Κ. ΣΤΟ F.I.R. ΑΘΗΝΩΝ – ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Χ. ΤΗΝ 02 ΙΟΥΝΙΟΥ 2026

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ : 5 (2Χ3 Ε/Π, 2X2Ε/Π, 1Χ2 Ε/Π)

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ : 4 (1 ATR-72, 1 CN-235, 2 UAV)

ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ : 16

ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ : –

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ : 11 (εκ των οποίων 6 από τα Ε/Π, 3 από τα UAV, 1 από το ATR-72 και 1 από το CN-235)

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ : 7 (εκ των οποίων 6 από το CN-235 και 1 από έναν σχηματισμό Ε/Π)

ΕΜΠΛΟΚΕΣ : –

ΠΕΡΙΟΧΗ : Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο

