Η Ουγγαρία εμφανίζεται έτοιμη να εγκαταλείψει την αντίθεσή της στην υποψηφιότητα ένταξης της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανοίγοντας τον δρόμο για την έναρξη των επίσημων ενταξιακών διαπραγματεύσεων τόσο με το Κίεβο όσο και με τη Μολδαβία, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται ρεπορτάζ του Politico.

Τέσσερις διπλωμάτες που μίλησαν στο Politico ανέφεραν ότι η Βουδαπέστη είναι διατεθειμένη να άρει το βέτο που διατηρούσε μέχρι σήμερα στην ενταξιακή πορεία της Ουκρανίας προς την ΕΕ.

Η έναρξη του πρώτου διαπραγματευτικού «κεφαλαίου», που αποτελεί επίσημο βήμα στη διαδικασία ένταξης, προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια διακυβερνητικής διάσκεψης στο Λουξεμβούργο στις 15 Ιουνίου, σύμφωνα με τρεις από τις πηγές.

Η Ουκρανία και η Μολδαβία υπέβαλαν ταυτόχρονα αίτηση ένταξης στην ΕΕ και οι ενταξιακές τους διαδικασίες παραμένουν συνδεδεμένες. Αυτό σημαίνει ότι η υποψηφιότητα της Μολδαβίας δεν μπορεί να προχωρήσει εάν δεν προχωρήσει και εκείνη της Ουκρανίας.

Μεταστροφή στάσης από τη νέα ηγεσία της Ουγγαρίας

Η νέα ηγεσία της Ουγγαρίας φαίνεται να εγκαταλείπει τη σκληρή στάση που είχε υιοθετήσει η κυβέρνηση του Βίκτορ Όρμπαν απέναντι στην ενταξιακή πορεία της Ουκρανίας. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί πρόθεση άρσης του βέτο και επιτρέπει την έναρξη των επίσημων διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με το Politico.

Διπλωματικές πηγές ανέφεραν ότι η μεταστροφή της Βουδαπέστης ακολούθησε συνάντηση Ουκρανών και Ούγγρων εμπειρογνωμόνων τη Δευτέρα, με αντικείμενο τα δικαιώματα της ουγγρικής μειονότητας στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με έναν από τους διπλωμάτες, η ουκρανική πλευρά παρείχε διαβεβαιώσεις για την επίλυση των περισσότερων ζητημάτων που περιλαμβάνονταν σε σχέδιο 11 σημείων, το οποίο είχε διαμορφωθεί επί διακυβέρνησης Όρμπαν. Παρότι δεν μπορούν να ικανοποιηθούν άμεσα όλα τα αιτήματα της Ουγγαρίας, η έγκριση της Βουδαπέστης δεν φαίνεται να εξαρτάται από την άμεση υιοθέτηση νέας νομοθεσίας από το Κίεβο.

Συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις και επαφές στις Βρυξέλλες

Ωστόσο, Ούγγρος αξιωματούχος δήλωσε ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη οριστική απόφαση για το άνοιγμα των πρώτων διαπραγματευτικών κεφαλαίων. «Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι συζητήσεις επιταχύνθηκαν μετά τη μετάβαση του Ούγγρου πρωθυπουργού Πέτερ Μάγιαρ στις Βρυξέλλες, όπου είχε επαφές με κορυφαίους αξιωματούχους της ΕΕ σχετικά με την αποδέσμευση 16,4 δισ. ευρώ ευρωπαϊκών κονδυλίων που παραμένουν παγωμένα.

Οι πρεσβευτές των κρατών-μελών της ΕΕ αναμένεται να οριστικοποιήσουν τη θέση τους έως το τέλος της εβδομάδας, αφού η Ουκρανία παρουσιάσει το σχέδιό της για εσωτερικές μεταρρυθμίσεις και για τη διαχείριση των ζητημάτων που αφορούν τις μειονότητες.

Σημειώνεται ότι, η έναρξη του πρώτου διαπραγματευτικού κεφαλαίου για την Ουκρανία και τη Μολδαβία θα μπορούσε να εγκριθεί στη διακυβερνητική διάσκεψη της 15ης Ιουνίου στο Λουξεμβούργο. Για κάθε στάδιο της ενταξιακής διαδικασίας απαιτείται ομόφωνη έγκριση και από τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.