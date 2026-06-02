Οι δύο χώρες της Ανατολικής Ευρώπης ενισχύουν τη βιομηχανία μη επανδρωμένων συστημάτων εν μέσω του πολέμου στην Ουκρανία και της αυξημένης ζήτησης για στρατιωτικό εξοπλισμό

Πολωνία και Ρουμανία εισέρχονται δυναμικά στην ταχέως αναπτυσσόμενη διεθνή αγορά παραγωγής μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones), επιδιώκοντας να ενισχύσουν τις αμυντικές τους δυνατότητες αλλά και τη βιομηχανική τους αυτάρκεια σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων στην Ανατολική Ευρώπη.

Οι δύο χώρες έχουν μετατραπεί σε βασικούς κόμβους στρατιωτικής υποστήριξης προς την Ουκρανία μετά το ξέσπασμα της ρωσικής εισβολής, γεγονός που έχει επιταχύνει τις επενδύσεις σε αμυντικές τεχνολογίες, με αιχμή τα drones αναγνώρισης και επιτήρησης, αλλά και πιο προηγμένα συστήματα κρούσης.

Στην Πολωνία, κρατικά και ιδιωτικά ερευνητικά κέντρα συνεργάζονται για την ανάπτυξη νέας γενιάς μη επανδρωμένων συστημάτων, με στόχο τόσο την κάλυψη των αναγκών των ενόπλων δυνάμεων όσο και την πιθανή εξαγωγή σε άλλες χώρες της περιοχής. Η στρατηγική της Βαρσοβίας επικεντρώνεται στη μείωση της εξάρτησης από εισαγωγές και στη δημιουργία ενός εγχώριου οικοσυστήματος αμυντικής τεχνολογίας.

Αντίστοιχα, στη Ρουμανία, η κυβέρνηση προωθεί την ανάπτυξη τοπικής βιομηχανίας drones σε συνεργασία με στρατιωτικά ινστιτούτα και ευρωπαϊκούς εταίρους. Το Βουκουρέστι δίνει έμφαση στη χρήση drones για επιτήρηση συνόρων, θαλάσσια ασφάλεια στη Μαύρη Θάλασσα και υποστήριξη στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Η ραγδαία αύξηση της ζήτησης για μη επανδρωμένα συστήματα συνδέεται άμεσα με τις εμπειρίες από το πεδίο της μάχης στην Ουκρανία, όπου τα drones έχουν αναδειχθεί σε καθοριστικό εργαλείο αναγνώρισης, στοχοποίησης και ηλεκτρονικού πολέμου. Αυτό έχει οδηγήσει πολλές χώρες του ΝΑΤΟ να αναθεωρήσουν τις αμυντικές τους προτεραιότητες και να επενδύσουν σε τεχνολογίες χαμηλού κόστους αλλά υψηλής αποτελεσματικότητας.

Παράλληλα, η ανάπτυξη της εγχώριας παραγωγής θεωρείται κρίσιμη για τη στρατηγική αυτονομία των δύο κρατών, καθώς η ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία επιχειρεί να προσαρμοστεί σε ένα περιβάλλον παρατεταμένης αστάθειας και αυξημένων κινδύνων στην ανατολική πτέρυγα της ηπείρου.

Οι εξελίξεις αυτές εντάσσονται σε μια ευρύτερη τάση στρατιωτικού εκσυγχρονισμού στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, όπου η ενίσχυση της τεχνολογικής υπεροχής θεωρείται πλέον βασικό στοιχείο αποτροπής και ασφάλειας.