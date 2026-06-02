Με την αεροπορική κίνηση να οδεύει και φέτος σε επίπεδα – ρεκόρ, οι… αρρυθμίες και τα μπλακάουτ στα απαρχαιωμένα συστήματα αεροναυτιλίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) επαναφέρουν πιεστικά το ερώτημα: Είναι πραγματικά θωρακισμένο το ελληνικό σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας απέναντι στη νέα πίεση του καλοκαιριού;

Τα στοιχεία του Eurocontrol και της ΥΠΑ είναι αποκαλυπτικά για την αναμενόμενη νέα εκρηκτική αύξηση των πτήσεων. Από τις αρχές του 2026 μέχρι και προχθές, εξυπηρετήθηκαν ήδη 154.115 πτήσεις από και προς τα ελληνικά αεροδρόμια και 217.050 υπερπτήσεις! Πρόκειται για αύξηση 6% και 9% αντίστοιχα σε σχέση με το 2025, ενώ συγκριτικά με το 2019 η άνοδος εκτοξεύεται στο 30% και το 52%, αντιστοίχως.

Το αγωνιώδες ερώτημα που απασχολεί πλέον όλους τους εμπλεκομένους στη λειτουργία και διαχείριση των ελληνικών αεροδρομίων είναι αν το σύστημα αεροναυτιλίας που πέρυσι εξυπηρέτησε πάνω από 83 εκατ. επιβάτες μπορεί το φετινό καλοκαίρι να αντέξει, χωρίς νέες σοβαρές επιχειρησιακές δυσλειτουργίες. Κύκλοι της διοίκησης της ΥΠΑ αναφέρουν πως ο έλεγχος της εναέριας κυκλοφορίας λειτουργεί με πολλαπλά επίπεδα ασφαλείας, εφεδρείες και διεθνή πρωτόκολλα. Ακόμη και σε «δύσκολες» περιπτώσεις απώλειας των ραντάρ ή των δεδομένων – υποστηρίζουν – ενεργοποιούνται διαδικασίες fallback, αυξάνονται οι αποστάσεις μεταξύ των αεροσκαφών και περιορίζεται η χωρητικότητα. «Το πρόβλημα δεν είναι ο άμεσος κίνδυνος κατάρρευσης της ασφάλειας, αλλά η αυξανόμενη επιχειρησιακή πίεση πάνω σε γερασμένες υποδομές, που ήδη λειτουργούν οριακά για τη ζήτηση του καλοκαιριού», τονίζουν από την πλευρά τους οι εργαζόμενοι.

Το «ψύχραιμο» υπουργείο

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Μεταφορών εμφανίζεται ψύχραιμη, προβάλλοντας την υλοποίηση – μέσω ενός Master Plan 364 σημείων – εκτεταμένου προγράμματος εκσυγχρονισμού των συστημάτων ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας, που όμως θα ολοκληρωθεί περί το 2030! Ωστόσο, πίσω από τις εξαγγελίες, η πραγματικότητα παραμένει πιο σύνθετη και λιγότερο αισιόδοξη, καθώς η ΥΠΑ κουβαλά διαχρονικά προβλήματα καθυστερήσεων, γραφειοκρατίας και υποχρηματοδότησης. Πρόκειται για αμαρτίες που οδήγησαν στο μπλακάουτ της 4ης Ιανουαρίου 2026, όπου για πολλές ώρες χάθηκε η ραδιοεπικοινωνία μεταξύ του Κέντρου Ελέγχου Περιοχής Αθηνών – Μακεδονίας (ΚΕΠΑΘΜ) και των αεροσκαφών που πετούσαν εντός του ελληνικού FIR.

Παρότι σχεδόν όλοι οι εμπλεκόμενοι διαβεβαίωσαν πως δεν τέθηκε ζήτημα ασφαλείας, στο ερώτημα «τι θα συνέβαινε αν το περιστατικό αυτό εκδηλωνόταν Ιούλιο ή Αύγουστο, με πολλαπλάσιο αριθμό αεροσκαφών στον αέρα», απάντηση δεν έχει δοθεί ακόμα. Το κύριο πρόβλημα αφορά το βασικό σύστημα των ραντάρ και τα συστήματα επιτήρησης που χρησιμοποιεί σήμερα η ΥΠΑ, καθώς βασίζονται σε τεχνολογία του… προηγούμενου αιώνα, ενώ η τελευταία μεγάλη προμήθεια ραντάρ πραγματοποιήθηκε το 1999. Παρά τις αναβαθμίσεις λογισμικού – η τελευταία του 2018 αφορούσε το PALLAS 3G –, η ίδια η διοίκηση της ΥΠΑ αναγνωρίζει πλέον πως «πρόκειται για τεχνολογία ξεπερασμένη, με αυξημένο κόστος συντήρησης και περιορισμένες δυνατότητες ανταπόκρισης στις σύγχρονες επιχειρησιακές ανάγκες».

Η νέα σύμβαση

Υπό αυτό το πρίσμα, το ΔΣ της ΥΠΑ αποφάσισε στις 12/5/2026 την «τροποποίηση της 1/12/18.02.2026 απόφασης, που προέβλεπε την ταυτόχρονη αναβάθμιση του Συστήματος Επεξεργασίας Δεδομένων (DPS) και την προμήθεια νέων ραντάρ, συνολικής δαπάνης περίπου 160 εκατ. ευρώ. Η σύμβαση αυτή σπάει πλέον στα δύο.

Σε πρώτη φάση, η ΥΠΑ θα προχωρήσει με απευθείας ανάθεση στη γαλλική Thales, έναντι 126 εκατ. ευρώ, το έργο του Συστήματος Επεξεργασίας Δεδομένων (DPS), με στόχο την αναβάθμιση του συστήματος επεξεργασίας σχεδίων πτήσης και δεδομένων επιτήρησης PALLAS 3G στη νέα έκδοση TopSky ATC One. Ηδη, το υπουργείο Μεταφορών ενέκρινε τα πρώτα 92,38 εκατ. ευρώ. Σε δεύτερη φάση, θα γίνει ξεχωριστός ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια επτά καινούργιων ραντάρ που θα εγκατασταθούν σε Καμάρα, Υμηττό, Ελληνικό, Λευκάδα, Κύθηρα, Πήλιο και Μερέντα, αντικαθιστώντας τα ήδη υπάρχοντα πεπαλαιωμένα συστήματα.

Υπενθυμίζεται ότι η αρχική σύμβαση προέβλεπε την απευθείας ανάθεση στη γαλλική Thales ολόκληρου του έργου. Ωστόσο ακυρώθηκε, έπειτα από τις διαδοχικές καταγγελίες εμπλεκόμενων εταιρειών (όπως π.χ. της ιταλικής Leonardo) που τη χαρακτήριζαν «φωτογραφική» και «υπερβολικά κοστοβόρα». Υπενθυμίζεται ακόμη ότι το ποσό της σύμβασης ξεκίνησε από τα 77 εκατ. ευρώ το 2022 και εκτοξεύτηκε στα 160 εκατ. ευρώ το 2026 (αύξηση 108%)!

Πάντως, πέρα από τις διαγωνιστικές διαμάχες, το κρίσιμο ερώτημα αφορά την επιχειρησιακή πραγματικότητα του φετινού καλοκαιριού. Κι εκεί η απάντηση παραμένει μάλλον ανησυχητική, καθώς σε επίπεδο υποδομών ελάχιστα έχουν αλλάξει σε σχέση με πέρυσι.

Η μόνη ουσιαστική πρόοδος αφορά την επιτάχυνση – έπειτα από το μπλακάουτ της 4/1/2026 – της εγκατάστασης νέου συστήματος ραδιοεπικοινωνιών VCRS, που προχώρησε με δωρεά των ιδιωτικών εταιρειών Aegean, Sky Express, ΔΑΑ, ΤΕΡΝΑ και Fraport Greece.