Υψηλόβαθμοι Ρώσοι αξιωματούχοι έκρουσαν καμπανάκι στον Βλαντιμίρ Πούτιν, προειδοποιώντας ότι οι αυξανόμενες δαπάνες για τον πόλεμο στην Ουκρανία είναι πλέον οικονομικά δυσβάστακτες, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg.

Πηγές με γνώση του θέματος αποκάλυψαν ότι αξιωματούχοι του ρωσικού υπουργείου Οικονομικών και της Κεντρικής Τράπεζας ενημέρωσαν το Κρεμλίνο πως το τρέχον επίπεδο των προβλεπόμενων αμυντικών δαπανών ενδέχεται να αυξήσει επικίνδυνα το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού.

Οι ίδιοι αξιωματούχοι, που εκφράζουν ολοένα και μεγαλύτερη ανησυχία για την πορεία της ρωσικής οικονομίας τους τελευταίους μήνες, φέρονται να έχουν εισηγηθεί νέες περικοπές στις αμυντικές δαπάνες, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Ο Πούτιν, ωστόσο, έχει ζητήσει από το Υπουργείο Οικονομικών να αναζητήσει μειώσεις σε άλλους τομείς του προϋπολογισμού προτού προχωρήσει σε περικοπές στην άμυνα, ανέφεραν ορισμένες από τις πηγές που επικαλείται το δημοσίευμα.

Σύμφωνα με τους Financial Times, επιστολή του υπουργού Οικονομικών προς τον Πούτιν νωρίτερα φέτος φέρεται να προέτρεπε το υπουργείο να παγώσει περίπου 40 δισεκατομμύρια δολάρια σε προγραμματισμένες δαπάνες που δεν σχετίζονται με τον πόλεμο, καθώς το κόστος της σύγκρουσης αυξάνεται συνεχώς.

Σημειώνεται ότι, η Ρωσία, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, αναμένεται να υπερβεί τον προϋπολογισμό της κατά τουλάχιστον 28 δισεκατομμύρια δολάρια στις πολεμικές δαπάνες μέσα στο έτος.