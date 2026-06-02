Ανάκληση αποστειρωμένων γαζών που δεν πληρούσαν τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ποιότητας ανακοίνωσε ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ), καλώντας την εταιρεία που διαθέτει το προϊόν να ενημερώσει άμεσα τους καταναλωτές.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Οργανισμού, η απόφαση αφορά την παρτίδα 25LFC083, με ημερομηνία λήξης 12/2028, του προϊόντος Γάζα Απλή 10×10-12ply (REF ZC13101012), που κατασκευάζεται από την εταιρεία Yancheng Zainchuang Medical Supplies στην Κίνα.

Οι εργαστηριακοί έλεγχοι της Διεύθυνσης Εργαστηρίων του ΕΟΦ έδειξαν ότι το συγκεκριμένο προϊόν παρουσιάζει απόκλιση στον έλεγχο του αριθμού κλωστών κατά κρόκη, καθώς υπολείπεται του ελάχιστου αριθμού που προβλέπεται από το σχετικό ευρωπαϊκό πρότυπο.

Η εταιρεία VIOLAK INTERNATIONAL AE, υπεύθυνη για την εισαγωγή και διανομή του προϊόντος στην ελληνική αγορά, καλείται να προχωρήσει άμεσα στην ενημέρωση όλων των αποδεκτών και στην πλήρη απόσυρση της συγκεκριμένης παρτίδας.

Επίσης, ο ΕΟΦ τονίζει ότι όλα τα παραστατικά της διαδικασίας ανάκλησης πρέπει να διατηρηθούν για τουλάχιστον πέντε χρόνια και να είναι διαθέσιμα στις αρμόδιες αρχές, εφόσον ζητηθούν.

Η ενέργεια αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των τακτικών ελέγχων του Οργανισμού, με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας των ιατροτεχνολογικών προϊόντων που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά.