Σε καυτή ατμόσφαιρα αναμένεται να διεξαχθούν οι πρώτοι εντός έδρας τελικοί του Ολυμπιακού απέναντι στον Παναθηναϊκό AKTOR, καθώς το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας θα είναι κατάμεστο.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός γνωστοποίησε ότι εξαντλήθηκαν όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια τόσο για το Game 1 της σειράς, που θα διεξαχθεί στις 3 Ιουνίου, όσο και για το Game 3 των τελικών της Stoiximan GBL.

Η ανακοίνωση ήρθε μία ημέρα πριν από το πρώτο τζάμπολ της σειράς, επιβεβαιώνοντας το τεράστιο ενδιαφέρον των φιλάθλων για τις αναμετρήσεις που θα κρίνουν τον φετινό πρωταθλητή Ελλάδας.

Με το sold out να έχει ήδη επιτευχθεί και για τα δύο παιχνίδια στο Φάληρο, οι «ερυθρόλευκοι» αναμένεται να έχουν τη δυναμική στήριξη του κοινού τους σε δύο από τα σημαντικότερα παιχνίδια της σεζόν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Το ΣΕΦ θα είναι ξανά αυτό που πρέπει. Γεμάτο. Κόκκινο. Εκκωφαντικό.

Τα εισιτήρια για τον 1ο και τον 3ο τελικό της Stoiximan GBL στο ΣΕΦ απέναντι στον Παναθηναϊκό εξαντλήθηκαν!

Μαζί φτάσαμε στην κορυφή της Ευρώπης. Μαζί θα παλέψουμε για να παραμείνουμε στην κορυφή της Ελλάδας.

Ένα τεράστιο ευχαριστώ για τη στήριξη και την πίστη σας.

Ραντεβού στο ΣΕΦ. Όλοι μαζί. Μία φωνή. Ένας στόχος!”.

