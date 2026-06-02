Το YES Forum συνεχίζει δυναμικά την αποστολή του να φέρνει τη ναυτιλία πιο κοντά στη νέα γενιά, υλοποιώντας δράσεις σε όλη την Ελλάδα στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας YES TOUR TO SCHOOLS. Από τον Πύργο Ηλείας, τη Νεάπολη Λακωνίας και το Καρπενήσι, έως τη Θεσσαλονίκη και την Ύδρα, και από την Αλεξανδρούπολη, την Ορεστιάδα, το Διδυμότειχο και την Κομοτηνή, μέχρι τη Χίο, τις Οινούσσες, τα Ψαρά και τους Φούρνους, αλλά και την Καβάλα, την Ξάνθη, την Πάτρα, το Ρέθυμνο, τα Χανιά και το Ηράκλειο, χιλιάδες μαθητές και φοιτητές είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τον κόσμο της ναυτιλίας μέσα από βιωματικές παρουσιάσεις και άμεση επαφή με επαγγελματίες του κλάδου.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η ένταξη του μαθήματος Ναυτιλίας του YES Forum στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων για την ΣΤ Δημοτικού και τη Γ’ Γυμνασίου, με εξαιρετικά θετική ανταπόκριση από μαθητές και εκπαιδευτικούς, καθώς ενισχύει την εξοικείωση των νέων με τον κλάδο και ανοίγει νέους επαγγελματικούς ορίζοντες. Παράλληλα, η ενεργή συμμετοχή της ναυτιλιακής κοινότητας υπήρξε καθοριστική, με πολλές εταιρείες να στηρίζουν έμπρακτα τη δράση, μεταξύ άλλων προσφέροντας το βιβλίο «Προς θάλασσα μεριά…» στους μαθητές.

Τα συμπεράσματα των δράσεων είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικά. Ακόμη και σε περιοχές με έντονο ναυτικό στοιχείο ήταν η πρώτη φορά που οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με επαγγελματίες του χώρου. Η απουσία τέτοιων πρωτοβουλιών από την περιφέρεια αναδεικνύει ένα σημαντικό κενό, την ώρα που η ανάγκη για ουσιαστικό επαγγελματικό προσανατολισμό είναι πιο επιτακτική από ποτέ.

Παράλληλα, οι δράσεις ανέδειξαν τη σύνδεση του ναυτιλιακού κλάδου με κρίσιμα ζητήματα όπως το δημογραφικό και το brain drain, καθώς η έλλειψη ενημέρωσης και ευκαιριών οδηγεί πολλούς νέους στην αναζήτηση επαγγελματικής πορείας εκτός Ελλάδας. Η έγκαιρη ενημέρωση και η επαφή με την αγορά μπορούν να λειτουργήσουν ως καταλύτης για την παραμονή και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού στη χώρα. Επιπλέον, η ενεργή συμμετοχή της ναυτιλιακής κοινότητας υπήρξε καθοριστική, με πολλές εταιρείες να στηρίζουν έμπρακτα τη δράση, μεταξύ άλλων προσφέροντας το βιβλίο «Προς θάλασσα μεριά…» στους μαθητές.

Παράλληλα, δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στη μετάβαση των νέων στην αγορά εργασίας.

Πάνω από 130 Open Days σε ναυτιλιακές εταιρείες που δεν ειχαν ξανα ανοίξει τα γραφεία τους και οι νέοι δεν είχαν επισκεφθεί άλλη φορά πριν τις δικές μας διοργανώσεις

Ημέρες καριέρας με τη συμμετοχή δεκάδων εταιρειών και περισσότερες από 1.500 συνεντεύξεις με νέους από το 1ο έτος φοίτησης στο Πανεπιστήμιο

175 ενεργά ζευγάρια mentors–mentees, ενισχύοντας τη μεταφορά γνώσης και τη γεφύρωση των γενεών

Και μέσω της πλατφόρμας YES-CV, μια άμεση και λειτουργική σύνδεση με την αγορά εργασίας

Η παρουσίαση των συμπερασμάτων των δράσεων του YES Forum θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Posidonia Conference Hall, στο πλαίσιο της Ημέρας των Νέων στα Ποσειδώνια, η οποία φέτος συμπληρώνει 10 χρόνια συνεχούς παρουσίας και έχει πλέον καθιερωθεί ως ένας σημαντικός θεσμός που συνδέει τη νέα γενιά με τη ναυτιλιακή βιομηχανία.

Χαιρετισμούς θα απευθύνουν ο Βασίλης Κικίλιας, Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η Νίκη Κεραμέως, Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η Δόμνα Μιχαηλίδου, Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, ο Γιώργος Αλεξανδράτος, Πρόεδρος του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, ο Μιχάλης Σφακιανάκης, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, και ο Γιάννης Μώραλης, Δήμαρχος Πειραιά.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το διεθνές πάνελ που διοργανώνεται για πρώτη φορά, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από 12 χώρες, μεταξύ των οποίων οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γαλλία, η Ιταλία, η Κύπρος, η Μάλτα, η Σιγκαπούρη, οι Φιλιππίνες, η Ινδία, η Αιθιοπία, η Νορβηγία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Στόχος της συζήτησης είναι να αναδειχθούν οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες που διαμορφώνουν το μέλλον της ναυτιλίας, καθώς και ο ρόλος που καλείται να διαδραματίσει η νέα γενιά σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον.

Παράλληλα, και φέτος θα πραγματοποιηθεί ένας ουσιαστικός διάλογος ανάμεσα σε νέους που εκπροσωπούν πανεπιστημιακά ιδρύματα και Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού από όλη την Ελλάδα και σε διακεκριμένα στελέχη από το σύνολο του ναυτιλιακού πλέγματος, δίνοντας βήμα στις απόψεις, τις ανησυχίες και τις φιλοδοξίες της επόμενης γενιάς επαγγελματιών.

Με συνέπεια και όραμα, το YES Forum συνεχίζει να επενδύει στη νέα γενιά, δημιουργώντας ουσιαστικές γέφυρες μεταξύ εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας και ενισχύοντας την πρόσβαση των νέων σε έναν από τους πιο στρατηγικούς και εξωστρεφείς κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Παράλληλα, ανανεώνει και επικαιροποιεί διαρκώς το εκπαιδευτικό του υλικό, προσαρμόζοντάς το στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς και στις εξελίξεις της ναυτιλιακής βιομηχανίας.

«Σε μια περίοδο όπου το δημογραφικό ζήτημα και το brain drain αποτελούν κρίσιμες εθνικές προκλήσεις, η έγκαιρη ενημέρωση των νέων, η ισότιμη πρόσβαση στη γνώση και η σύνδεσή τους με πραγματικές επαγγελματικές ευκαιρίες αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για την παραμονή, την ενδυνάμωση και την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού στη χώρα μας», τονίζει η Δανάη Μπεζαντάκου, Concept – Founder του YES Forum.

