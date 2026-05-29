Αν και φτάνουμε ήδη στα μισά του 2026, μια μεγάλη μερίδα των συνανθρώπων μας βιώνει μια «σιωπηλή πανδημία», που δεν είναι άλλη από αυτή της κοινωνικής απομόνωσης στην Τρίτη Ηλικία. Για πολλούς ηλικιωμένους, η μοναξιά αποτελεί κρίσιμο παράγοντα κινδύνου για την υγεία τους.

Σύμφωνα με διεθνείς επιστημονικές έρευνες από το Πανεπιστήμιο του Cambridge και το National Institute on Aging (NIH), η έλλειψη ουσιαστικών κοινωνικών επαφών συνδέεται με 50% αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης άνοιας και 26% αύξηση στην πιθανότητα πρόωρου θανάτου, καθώς το αίσθημα της μοναξιάς πυροδοτεί χρόνια φλεγμονή και καρδιαγγειακά νοσήματα.

Παράλληλα, δεδομένα από το Journal of Affective Disorders καταδεικνύουν ότι η μοναξιά επιταχύνει τη γνωστική παρακμή, καθιστώντας την κοινωνική ένταξη των ηλικιωμένων επιτακτική ανάγκη για τη δημόσια υγεία.

Μια γέφυρα Επικοινωνίας & Προσφοράς

Απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα, η LAMDA Development αναλαμβάνει δράση μέσα από την πρωτοβουλία «Χρόνος Μαζί» που εντάσσεται στο γενικότερο πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητάς της, LAMDA Impact. Το «Χρόνος Μαζί» αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα συντροφιάς για την Τρίτη Ηλικία, το οποίο υλοποιείται σε στενή συνεργασία με την Emfasis Non–Profit. Ο πυρήνας της φιλοσοφίας του συμπυκνώνεται στην ιδέα ότι κανένας άνθρωπος δεν πρέπει να νιώθει μόνος απέναντι στον χρόνο. Και ποιος αλήθεια μπορεί να διαφωνήσει με κάτι τόσο ουσιαστικό και βαθιά ανθρώπινο;

Το πρόγραμμα, που ξεκίνησε το 2025 και συνεχίζεται δυναμικά και φέτος, εστιάζει στους Δήμους Ελληνικού-Αργυρούπολης, Αλίμου και Γλυφάδας. Η επιλογή των συγκεκριμένων περιοχών δεν είναι τυχαία, καθώς γειτνιάζουν με το The Ellinikon. Με αυτόν τον τρόπο, η LAMDA Development ενισχύει τη σύνδεση της μεγάλης επένδυσης με τις τοπικές κοινωνίες, διασφαλίζοντας ότι η ανάπτυξη της περιοχής έχει άμεσο και θετικό αντίκτυπο στους ανθρώπους που την κατοικούν στο βάθος του χρόνου.

Δράσεις που δίνουν Ζωή

Στόχος του «Χρόνος Μαζί» είναι η ριζική βελτίωση της καθημερινότητας των ηλικιωμένων. Μέσα από την ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής, το πρόγραμμα στοχεύει στην αναβάθμιση της ψυχικής υγείας και της συναισθηματικής ευεξίας των ωφελουμένων. Ουσιαστικά μιλάμε για μια σειρά από στοχευμένες δράσεις που τονώνουν την αυτοεκτίμηση, τη διάθεση, τη φαντασία και την επικοινωνία, προωθώντας την ενεργή συμμετοχή των ηλικιωμένων στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή.

Στο πλαίσιο της «Δημιουργικής Παρέας», η εξειδικευμένη ομάδα της Emfasis Non-Profit πραγματοποιεί οργανωμένες επισκέψεις, προσφέροντας συντροφιά και συζήτηση. Η συναισθηματική στήριξη πλαισιώνεται από δραστηριότητες που κρατούν το πνεύμα και το σώμα σε εγρήγορση, όπως περίπατοι στη γειτονιά, επιτραπέζια παιχνίδια, μουσική, κηπουρική, ακόμα και μαγειρική.

Η πρωτοβουλία επεκτείνεται και στον χώρο του πολιτισμού. Σε συνεργασία με το Εθνικό Θέατρο, διοργανώνονται Θεατρικά Εργαστήρια, ενώ προσφέρονται δωρεάν εισιτήρια για παραστάσεις, δίνοντας στους ηλικιωμένους την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με την τέχνη.

Παράλληλα, πραγματοποιούνται δράσεις «Make over» με ημέρες προσωπικής περιποίησης και αυτοφροντίδας (κομμωτική, περιποίηση άκρων κλπ) με την εθελοντική συμμετοχή της ομάδας εκπαίδευσης της WELLA Professionals, που ενισχύουν το αίσθημα αυτοφροντίδας και την αυτοεκτίμηση των ωφελούμενων. Μέσα από αυτές τις εξατομικευμένες παρεμβάσεις, καλλιεργείται το αίσθημα του «ανήκειν» και ενεργοποιούνται η μνήμη και η επικοινωνία.

Η μοναξιά στην Τρίτη Ηλικία είναι συχνά αόρατη και σιωπηλή. Το πρόγραμμα «Χρόνος Μαζί» έρχεται να της δώσει μορφή, φωνή και, κυρίως, ανθρώπινη παρουσία. Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία, η LAMDA Development επιβεβαιώνει στην πράξη ότι η βιώσιμη ανάπτυξη, πέρα από κτήρια και υποδομές, ξεκινά από την ίδια την κοινωνία.

Επιλέγοντας να δώσει χώρο, χρόνο και σημασία σε εκείνους που το έχουν περισσότερο ανάγκη, η εταιρεία πολλαπλασιάζει το καλό. Το κοινωνικό αποτύπωμα του προγράμματος μεταφράζεται σε χαμόγελα, στιγμές χαράς και μια ανανεωμένη αίσθηση αλληλεγγύης. Είναι μια απόδειξη ότι με σεβασμό και φροντίδα, μπορούμε να δημιουργήσουμε μια κοινωνία όπου η ηλικία δεν θα ισοδυναμεί με την απομόνωση.

Το «Χρόνος Μαζί» γίνεται εν τέλει μια πράξη ανθρωπιάς που υπενθυμίζει ότι η ποιότητα ζωής μιας κοινωνίας κρίνεται από τον τρόπο που αντιμετωπίζει τους ηλικιωμένους της. Μετατρέποντας τη μοναξιά σε δημιουργική συντροφιά, η LAMDA Development θέτει τα θεμέλια για ένα μέλλον με περισσότερη χαρά και παρουσία και λιγότερη σιωπή και απουσία.