Το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας κατηγόρησε την Ευρωπαϊκή Ενωση ότι επικαλείται δεδομένα εμπορίου με επιλεκτικό τρόπο για να δικαιολογήσει ισχυρισμούς περί ανισορροπιών, αφού η ΕΕ ανακοίνωσε ότι επιδιώκει να διευρύνει τις ποσοστώσεις εισαγωγής και τους δασμούς σε κινεζικά προϊόντα για την προστασία των ευάλωτων κλάδων.

Το Πεκίνο απάντησε μετά τη δήλωση του επιτρόπου Βιομηχανίας Στεφάν Σεζουρνέ, ο οποίος είπε στους «Financial Times» ότι οι Βρυξέλλες θα εξετάσουν αυστηρότερα μέτρα για την προστασία ορισμένων βιομηχανικών τομέων από αυτό που η Ενωση θεωρεί ως υπαρξιακή απειλή από τις κινεζικές εισαγωγές. «Θα χρησιμοποιήσουμε ρήτρες διασφάλισης με πιο γενικό τρόπο σε τομείς και όχι μόνο σε επιχειρήσεις ή συγκεκριμένες πρώτες ύλες», δήλωσε ο Σεζουρνέ στους «FT», προσθέτοντας ότι ευρωπαϊκοί κλάδοι όπως οι χημικές ουσίες, τα μέταλλα και η καθαρή τεχνολογία κινδυνεύουν να καταστραφούν από τον αθέμιτο κινεζικό ανταγωνισμό.

Ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών Μάο Νινγκ δήλωσε ότι κανείς δεν είναι αναγκασμένος να κάνει εμπόριο με την Κίνα και προειδοποίησε ότι το Πεκίνο θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διαφυλάξει τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντά του. «Αν κάποιος εξετάσει μόνο το εμπόριο αγαθών, χωρίς να λάβει υπόψη το εμπόριο υπηρεσιών και τα έσοδα από επενδύσεις, επικεντρωθεί μόνο στα κύρια στοιχεία του εμπορίου, όχι στη δομή του εμπορίου και στο πού ρέουν τα κέρδη… αυτό φυσικά θα οδηγήσει σε ένα μονόπλευρο συμπέρασμα για την εμπορική ανισορροπία», δήλωσε ο Μάο σε τακτική συνέντευξη Τύπου.

Πιέζουν τις Βρυξέλλες

Ορισμένες από τις μεγαλύτερες οικονομίες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων της Γαλλίας, της Ιταλίας και της Ισπανίας, πιέζουν τις Βρυξέλλες να αναθεωρήσουν τα μέτρα τους περί εμπορίου για να υπερασπιστούν την ΕΕ πιο αποτελεσματικά από τις φθηνές εισαγωγές. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου αγαθών της ΕΕ με την Κίνα αυξήθηκε κατά 2,7% το 2025, στα 359,9 δισεκατομμύρια ευρώ.

«Το διεθνές εμπόριο είναι μια αμφίδρομη επιλογή», ​​είπε ο Μάο. «Δεν υπάρχει κάτι όπως αναγκαστική αγορά ή πώληση… Η Κίνα δεν επιδιώκει σκόπιμα εμπορικό πλεόνασμα με την Ευρώπη», πρόσθεσε, προτρέποντας παράλληλα την ΕΕ να υιοθετήσει μια «ολοκληρωμένη και αντικειμενική» άποψη για τους οικονομικούς της δεσμούς με το Πεκίνο.

Η Ευρώπη ανησυχεί ότι η επιβίωση βιομηχανικών κλάδων όπως τα χημικά, τα μέταλλα και οι καθαρές τεχνολογίες απειλείται από τον αθέμιτο κινεζικό ανταγωνισμό. Εχει κατηγορήσει εδώ και καιρό την Κίνα ότι χρησιμοποιεί κρατικές επιδοτήσεις, εμπόδια πρόσβασης στην αγορά και πολιτικές που, όπως λέει, στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό. Η Κίνα απορρίπτει την ιδέα ότι οι εμπορικές της πρακτικές είναι άδικες.