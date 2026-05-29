Οι προσδοκίες που έχει δημιουργήσει η προσωρινή συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν φαίνεται να επηρεάζουν ήδη αισθητά την αγορά πετρελαίου. Οι διεθνείς τιμές κινούνται πτωτικά, με τη μείωση να αρχίζει σταδιακά να αποτυπώνεται και στις τιμές των καυσίμων στην αντλία.

Η διεθνής τιμή του Brent διαμορφωνόταν μέχρι πριν από λίγο στα 91,39 δολάρια το βαρέλι, ελαφρώς χαμηλότερα από το χθεσινό κλείσιμο των αγορών στα 92,7 δολάρια. Νωρίς χθες το πρωί η τιμή είχε φθάσει ακόμη και τα 98 δολάρια το βαρέλι, γεγονός που αποτυπώνει τη νευρικότητα που επικρατεί στην παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Η αποκλιμάκωση που ξεκίνησε από τις αρχές της εβδομάδας φαίνεται πλέον να περνά σε όλη την αλυσίδα διαμόρφωσης τιμών, από τα διυλιστήρια έως τα πρατήρια υγρών καυσίμων.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, τα διυλιστήρια ανακοίνωσαν τιμή αμόλυβδης στα 1,505 ευρώ το λίτρο, από 1,53 ευρώ χθες, ενώ το πετρέλαιο κίνησης υποχώρησε στα 1,194 ευρώ το λίτρο από 1,22 ευρώ την προηγούμενη ημέρα.

Αντίστοιχη εικόνα παρουσιάζει και η λιανική αγορά, όπου οι τιμές στην αντλία ακολουθούν πτωτική πορεία. Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται στα 2,117 ευρώ το λίτρο, από 2,129 ευρώ χθες, ενώ το πετρέλαιο κίνησης υποχωρεί κάτω από τα 1,80 ευρώ, στα 1,791 ευρώ το λίτρο.

