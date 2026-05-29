Σε διαρκή πονοκέφαλο για τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς εξελίσσεται το κόστος των μετακινήσεων, καθώς οι τιμές των καυσίμων στην εγχώρια αγορά παραμένουν «καρφωμένες» σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα. Με τον πανελλαδικό σταθμισμένο μέσο όρο της αμόλυβδης 95 οκτανίων να διαμορφώνεται στα €2,117 ανά λίτρο, η απόκλιση μεταξύ της ηπειρωτικής χώρας και των δημοφιλών τουριστικών προορισμών αναδεικνύει μια αγορά δύο ταχυτήτων, λίγο πριν την επίσημη έναρξη της καλοκαιρινής περιόδου.

Για ακόμη μία φορά, οι κάτοικοι και οι πρώτοι επισκέπτες των νησιών έρχονται αντιμέτωποι με τη σκληρή πραγματικότητα των ανατιμήσεων, η οποία τροφοδοτείται από το αυξημένο μεταφορικό κόστος και την περιορισμένη γεωγραφική διασπορά των πρατηρίων.

Κυκλάδες: Αποτελούν το «number one» της ακρίβειας, με την απλή αμόλυβδη να αγγίζει τα €2,286 ανά λίτρο, φλερτάροντας ανοιχτά με τα €2,30.

Δωδεκάνησα και Ιόνιο: Σε απόσταση αναπνοής ακολουθεί ο Νομός Δωδεκανήσου με €2,214, ενώ στο Ιόνιο η Κεφαλονιά (€2,191) και η Ζάκυνθος (€2,174) συμπληρώνουν το κάδρο των πιο επιβαρυμένων περιοχών.

Στον αντίποδα, οι μοναδικές περιοχές της χώρας που κατάφεραν να συγκρατήσουν τον μέσο όρο τους κάτω από τα €2,10 είναι ο Νομός Αττικής (€2,089) και ο Νομός Ευρυτανίας (€2,099). Η ψαλίδα ανάμεσα στην Αττική και τις Κυκλάδες αγγίζει πλέον τα 20 λεπτά το λίτρο, κάτι που μεταφράζεται σε μια επιπλέον επιβάρυνση της τάξης των €10 για το γέμισμα ενός τυπικού ρεζερβουάρ 50 λίτρων.

Τι γίνεται σε όλα τα είδη καυσίμων;

Η πίεση δεν περιορίζεται μόνο στην απλή βενζίνη. Τα στοιχεία από τα 4.432 πρατήρια της επικράτειας δείχνουν ότι η ακρίβεια έχει απλωθεί σε όλα τα είδη καυσίμων:

Αμόλυβδη 95 οκτ. (Πανελλαδικός Μ.Ο. €2,117): Οι τιμές ξεκινούν από τα €2,089 στην Αττική και σκαρφαλώνουν έως τα €2,286 στις Κυκλάδες.

Αμόλυβδη 100 οκτ. (Πανελλαδικός Μ.Ο. €2,323): Το «φράγμα» των €2,40 σπάει με εμφατικό τρόπο τόσο στις Κυκλάδες (€2,476) όσο και στα Δωδεκάνησα (€2,411).

Diesel Κίνησης (Πανελλαδικός Μ.Ο. €1,791): Ενώ στην Αττική συγκρατείται στα €1,758, στις Κυκλάδες πλησιάζει επικίνδυνα το όριο των δύο ευρώ, φτάνοντας τα €1,981.

Υγραέριο Κίνησης (Πανελλαδικός Μ.Ο. €1,137): Εδώ καταγράφεται το μεγαλύτερο γεωγραφικό χάσμα, καθώς οι τιμές κυμαίνονται από μόλις €1,022 στην Ημαθία έως το «άλμα» των €1,469 στη Χίο.