Οι τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία για τη λιανική αγορά.

Η μέση τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων διαμορφώνεται στα 2,058 ευρώ το λίτρο, ενώ η αμόλυβδη 100 οκτανίων φτάνει τα 2,246 ευρώ. Το diesel κίνησης καταγράφεται στα 1,880 ευρώ το λίτρο, την ώρα που το υγραέριο κίνησης (autogas) διαμορφώνεται στα 1,283 ευρώ. Αντίστοιχα, το πετρέλαιο θέρμανσης κατ’ οίκον κινείται στα 1,740 ευρώ το λίτρο.

Σε επίπεδο γεωγραφίας, σημαντικές διαφοροποιήσεις καταγράφονται ανά νομό, με τις Κυκλάδες να βρίσκονται σταθερά στις υψηλότερες τιμές, ενώ πιο χαμηλά επίπεδα εμφανίζονται σε περιοχές της βόρειας Ελλάδας, όπως η Ημαθία, η Πέλλα και η Πιερία.

Ενδεικτικά, στην Αττική η αμόλυβδη 95 διαμορφώνεται στα 2,046 ευρώ, ενώ στις Κυκλάδες φτάνει τα 2,181 ευρώ το λίτρο. Αντίστοιχα, το diesel κίνησης κυμαίνεται από περίπου 1,85 ευρώ στην Αττική έως και πάνω από 2 ευρώ σε νησιωτικές περιοχές.