Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν σχέδιο για την πιθανή ανάπτυξη του υπερηχητικού πυραύλου «Dark Eagle» στη Μέση Ανατολή, με στόχο ενδεχόμενα πλήγματα κατά στρατιωτικών υποδομών του Ιράν. Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής έντασης και ανησυχίας για το μέλλον της εκεχειρίας μεταξύ των δύο χωρών.

Όπως αποκάλυψε το Bloomberg, το αίτημα για αποστολή του συστήματος προήλθε από την Κεντρική Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ (CENTCOM). Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Διοίκηση εκτιμά ότι η Τεχεράνη έχει μετακινήσει τους εκτοξευτές βαλλιστικών πυραύλων πέρα από την εμβέλεια των υφιστάμενων αμερικανικών όπλων, όπως του Precision Strike Missile, που μπορεί να πλήξει στόχους σε απόσταση άνω των 482 χιλιομέτρων.

Αν δοθεί το «πράσινο φως», η ανάπτυξη του υπερηχητικού όπλου θα αποτελέσει την πρώτη επιχειρησιακή χρήση του, καθώς μέχρι σήμερα δεν έχει χαρακτηριστεί πλήρως λειτουργικό. Το σύστημα, γνωστό ως Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW) ή «Dark Eagle», διαθέτει εμβέλεια περίπου 2.776 χιλιομέτρων και έχει σχεδιαστεί για την καταστροφή στόχων υψηλής αξίας και ισχυρά προστατευμένων εγκαταστάσεων.

Το κόστος κάθε πυραύλου εκτιμάται στα 15 εκατομμύρια δολάρια, ενώ ο συνολικός αριθμός τους παραμένει περιορισμένος — δεν ξεπερνά, σύμφωνα με εκτιμήσεις, τις οκτώ μονάδες. Κάθε συστοιχία εκτόξευσης του συστήματος φέρεται να κοστίζει περίπου 2,7 δισεκατομμύρια δολάρια.

US Central Command has asked to send the Army’s long-delayed Dark Eagle hypersonic missile to the Middle East for possible use against Iran, seeking a longer-range system to hit ballistic-missile launchers deep inside the country. https://t.co/xsD93MLWUT — Bloomberg (@business) April 29, 2026

Σύντομο και ισχυρό πλήγμα

Το αμερικανικό μέσο Axios, επικαλούμενο πηγή με γνώση του θέματος, αναφέρει ότι η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ έχει εκπονήσει σχέδιο για ένα σύντομο αλλά ιδιαίτερα ισχυρό κύμα στρατιωτικών πληγμάτων κατά του Ιράν.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το σχέδιο προβλέπει επιθέσεις σε κρίσιμες ιρανικές υποδομές, ενώ οι στρατιωτικοί διοικητές αναμένεται να ενημερώσουν τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ την Πέμπτη σχετικά με νέες στρατιωτικές επιλογές που βρίσκονται στο τραπέζι.

Όπως σημειώνουν πηγές του Axios, το προτεινόμενο σχέδιο για σειρά σύντομων και στοχευμένων επιθέσεων έχει ως σκοπό να «σπάσει» το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Παράλληλα, εξετάζεται και δεύτερο επιχειρησιακό πλάνο που επικεντρώνεται στον έλεγχο τμήματος των Στενών του Ορμούζ, με στόχο την επαναλειτουργία τους — ενδεχόμενο που, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, θα μπορούσε να περιλαμβάνει και ανάπτυξη χερσαίων δυνάμεων.

Δύο πηγές ανέφεραν ότι ο Τραμπ θεωρεί τον αποκλεισμό των Στενών βασικό εργαλείο πίεσης προς την Τεχεράνη, ωστόσο δεν αποκλείεται να εξετάσει στρατιωτική επιλογή εφόσον το Ιράν συνεχίσει να απορρίπτει τις αμερικανικές προτάσεις.

Εύθραυστη εκεχειρία ΗΠΑ – Ιράν

Η εξέλιξη αυτή σημειώνεται εν μέσω μιας εύθραυστης εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, που ισχύει από τις αρχές Απριλίου. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο επανέναρξης των στρατιωτικών επιχειρήσεων, καθώς οι διαπραγματεύσεις για ειρηνευτική συμφωνία παραμένουν χωρίς αποτέλεσμα.

Χθες, ο Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε τον αποκλεισμό των ιρανικών εξαγωγών πετρελαίου, ο οποίος διαρκεί ήδη 16 ημέρες. Παράλληλα, απέρριψε πρόταση της Τεχεράνης για επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ για τη διεθνή ναυσιπλοΐα, με αντάλλαγμα την αναβολή των συζητήσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα.

«Ο αποκλεισμός είναι ιδιοφυής. Είναι απολύτως αποτελεσματικός», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους, προσθέτοντας: «Το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να παραδεχθούν την ήττα τους».

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για το αίτημα ανάπτυξης του συστήματος. Ωστόσο, παρατηρητές σημειώνουν ότι χώρες όπως η Ρωσία και η Κίνα έχουν ήδη προχωρήσει στην ανάπτυξη αντίστοιχων υπερηχητικών όπλων, εντείνοντας τον στρατηγικό ανταγωνισμό σε παγκόσμιο επίπεδο.