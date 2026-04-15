Δορυφορικές εικόνες αποκαλύπτουν ότι το Ιράν χρησιμοποιεί βαρύ εξοπλισμό για την ανάσυρση εκτοξευτών πυραύλων που είχαν θαφτεί σε υπόγειες σήραγγες, κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας. Οι εικόνες, καταγεγραμμένες στις 10 Απριλίου, προέρχονται από τις περιοχές Ταμπρίζ και Χομέιν.

Σύμφωνα με το CNN, οι ιρανικές δυνάμεις είχαν θάψει τους εκτοξευτές σε υπόγεια τούνελ, προκειμένου να τους προστατεύσουν από ενδεχόμενους βομβαρδισμούς των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ. Η στρατηγική αυτή φαίνεται να είχε στόχο τη διατήρηση κρίσιμων επιθετικών δυνατοτήτων εν μέσω της ανακωχής.

NEW: Satellite images show Iran using heavy equipment to dig out missile launchers trapped in underground tunnels during the ceasefire. Recent US intelligence estimates that roughly half of Iran’s missile launchers remain intact after a month of fighting. Many were likely… pic.twitter.com/BFgtdkw6CE — Clash Report (@clashreport) April 15, 2026

Εκτιμήσεις για τις στρατιωτικές δυνατότητες της Τεχεράνης

Οι εικόνες που δημοσιοποίησε το CNN ενισχύουν τις εκτιμήσεις αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών ότι η Τεχεράνη εξακολουθεί να διαθέτει σημαντικό μέρος του στρατιωτικού της οπλοστασίου. Παρά τις επιχειρήσεις και τις πιέσεις της διεθνούς κοινότητας, το Ιράν φαίνεται να διατηρεί επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Όπως ανέφερε το αμερικανικό δίκτυο, οι ίδιες πηγές εκτιμούν ότι περίπου οι μισοί εκτοξευτές πυραύλων του Ιράν παραμένουν άθικτοι. Παράλληλα, χιλιάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη μίας χρήσης συνεχίζουν να βρίσκονται στη διάθεση των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων.

«Παραμένουν σε θέση να προκαλέσουν χάος σε ολόκληρη την περιοχή», δήλωσε μία από τις πηγές του CNN, περιγράφοντας την αξιολόγηση των υπηρεσιών πληροφοριών για τις στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν.