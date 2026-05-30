Αγριογούρουνο έκανε την εμφάνισή του στην παραθαλάσσια περιοχή της Αρκίτσας στη Φθιώτιδα, προκαλώντας έκπληξη και χαμόγελα στους λουόμενους. Το ζώο φαίνεται να απολαμβάνει το μπάνιο του στα ρηχά της θάλασσας, προσφέροντας ένα ασυνήθιστο θέαμα στους παρευρισκόμενους.

Οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της περιοχής δεν έχασαν την ευκαιρία να απαθανατίσουν τη στιγμή, τραβώντας βίντεο και φωτογραφίες με τα κινητά τους. Το περιστατικό έγινε γρήγορα θέμα συζήτησης στην τοπική κοινωνία, καθώς δεν είναι σύνηθες να βλέπει κανείς ένα άγριο ζώο να… κάνει βουτιές στη θάλασσα.

«Όσοι βρίσκονται στην παραλία δεν επιχειρούν να μπουν στη θάλασσα καθώς έχουν κάνει την εμφάνισή τους πολλές τσούχτρες», σχολίασε στο lamiareport κάτοικος της περιοχής. Έτσι, το αγριογούρουνο φαίνεται πως είχε τη θάλασσα αποκλειστικά για τον εαυτό του.