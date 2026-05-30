Η Άρσεναλ μπήκε ιδανικά στον μεγάλο τελικό του Champions League, βρίσκοντας το δρόμο προς τα δίχτυα από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης.

Ο Κάι Χάβερτζ με ένα εξαιρετικό τελείωμα έδωσε προβάδισμα στους Λονδρέζους, προκαλώντας έξαλλους πανηγυρισμούς στους χιλιάδες φίλους της ομάδας που βρίσκονται στη Βουδαπέστη.

Το γκολ δεν πανηγυρίστηκε μόνο από τους οπαδούς στις εξέδρες, αλλά και από γνωστές προσωπικότητες που παρακολουθούν τον τελικό από κοντά.

Ανάμεσά τους και ο σούπερ σταρ του NBA, Νίκολα Γιόκιτς, ο οποίος βρέθηκε στις σουίτες της Puskas Arena και αντέδρασε έντονα στο τέρμα της Άρσεναλ, παρότι δεν φορούσε διακριτικά της ομάδας.

Η παρουσία και η αντίδρασή του προκάλεσαν συζητήσεις, με την εξήγηση να συνδέεται και με το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Άρσεναλ, καθώς ο σύλλογος ανήκει στην ίδια επιχειρηματική δομή με την ομάδα του στο NBA, τους Ντένβερ Νάγκετς, μέσω της Kroenke Sports & Entertainment, γεγονός που δίνει επιπλέον «δέσιμο» ανάμεσα στις δύο πλευρές.