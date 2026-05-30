Η Παρί Σεν Ζερμέν βρίσκεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στον τελικό του Champions League, διεκδικώντας εκ νέου το τρόπαιο απέναντι στην Άρσεναλ, με χιλιάδες οπαδούς της να έχουν συγκεντρωθεί τόσο στη Βουδαπέστη όσο και στο Παρίσι.

Στη γαλλική πρωτεύουσα, πλήθος φιλάθλων είχε συγκεντρωθεί στο Παρκ ντε Πρενς για να παρακολουθήσει τη μεγάλη αναμέτρηση, ωστόσο η βραδιά δεν κύλησε ομαλά.

Σύμφωνα με τα γαλλικά ΜΜΕ, κατά τη διάρκεια του αγώνα σημειώθηκαν εκτεταμένα επεισόδια στους γύρω χώρους του γηπέδου, με την αστυνομία να επεμβαίνει και να προχωρά σε συλλήψεις.

Όπως φαίνεται και σε σχετικό βίντεο, οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση δακρυγόνων στην περιοχή γύρω από σταθμό του μετρό, ανάμεσα σε αυτοκίνητα και συγκεντρωμένο κόσμο, προκειμένου να αποκατασταθεί η τάξη.