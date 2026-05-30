Σε έναν τελικό Champions League, το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται αποκλειστικά στους πρωταγωνιστές του αγωνιστικού χώρου, αλλά και σε όσους παρακολουθούν από κοντά τη μεγάλη βραδιά.

Το ίδιο συνέβη και στη Βουδαπέστη, όπου η αναμέτρηση ανάμεσα σε Άρσεναλ και Παρί Σεν Ζερμέν συγκέντρωσε πλήθος διάσημων προσώπων στις εξέδρες της Puskas Arena.

Πέρα από το… άρωμα NBA με τους Γιάννης Αντετοκούνμπο και Νίκολα Γιόκιτς, το «παρών» έδωσε και ο Τόνι Πάρκερ, ο οποίος μάλιστα είχε και ρόλο σχολιαστή στον μεγάλο τελικό.

Ο Γάλλος θρύλος του NBA και νυν παράγοντας της Βιλερμπάν, ρωτήθηκε για το ποια ομάδα υποστηρίζει στον τελικό και απάντησε χαρακτηριστικά:

«Είμαι με την ομάδα που παίζει ο Τιερί Ανρί, αλλά αφού σήμερα δεν παίζει, θα υποστηρίξω την Παρί.»