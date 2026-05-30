Οι ιταλικές αρχές απαγόρευσαν τις συναυλίες των Kanye West και Travis Scott, επικαλούμενες λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας. Οι εκδηλώσεις επρόκειτο να πραγματοποιηθούν στη βόρεια πόλη Ρέτζιο Εμίλια τον Ιούλιο.

Ο νομάρχης Salvatore Angieri ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι οι δύο συναυλίες ακυρώνονται, έπειτα από αίτημα της τοπικής εβραϊκής κοινότητας για την ακύρωση της εμφάνισης του West.

Η επικεφαλής της κοινότητας, Nicoletta Uzzielli, είχε ζητήσει από τις αρχές να αντικαταστήσουν τη συναυλία με μια εκδήλωση που θα έφερνε, όπως είπε, «τη μουσική ξανά στο προσκήνιο ως καθολική δύναμη ενότητας».

Ο West έχει προκαλέσει αντιδράσεις με αντισημιτικές, ρατσιστικές και φιλοναζιστικές δηλώσεις, γεγονός που οδήγησε πρόσφατα στην απαγόρευση εισόδου του στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Γνωστός πλέον ως Ye, ο Αμερικανός ράπερ επρόκειτο να εμφανιστεί μαζί με τον Travis Scott και άλλους καλλιτέχνες, όπως οι The Chainsmokers, η Rita Ora και οι Swedish House Mafia.

Απόφαση των αρχών και ανησυχίες για επεισόδια

Η περιφερειακή νομαρχία ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι η απόφαση βασίστηκε σε πολλούς παράγοντες, μεταξύ των οποίων «η ακύρωση προηγούμενων συναυλιών του Αμερικανού ράπερ σε άλλες χώρες και ο πραγματικός κίνδυνος αντιδιαδηλώσεων».

Επιπλέον, η εγγύτητα των δύο εκδηλώσεων –προγραμματισμένων για τις 17 και 18 Ιουλίου στην RFC Arena του Ρέτζιο Εμίλια– και ο μεγάλος αριθμός θεατών που αναμενόταν να προσελκύσουν, συνέβαλαν στην τελική απόφαση.

Το παρελθόν του Travis Scott και οι ακυρώσεις του West

Ο Travis Scott έχει βρεθεί στο επίκεντρο έντονης κριτικής μετά τον θάνατο δέκα ατόμων, ηλικίας 9 έως 27 ετών, στο φεστιβάλ Astroworld στο Χιούστον του Τέξας το 2021.

Χιλιάδες τραυματίστηκαν όταν το υπερπλήρες πλήθος κινήθηκε πανικόβλητο προς τη σκηνή κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του.

Παράλληλα, το φετινό Wireless Festival στο Λονδίνο ακυρώθηκε τον περασμένο μήνα, καθώς ο West –που είχε ανακοινωθεί ως κεντρικός καλλιτέχνης– δεν έλαβε άδεια εισόδου στο Ηνωμένο Βασίλειο, μετά τις αντιδράσεις για τις προηγούμενες δηλώσεις του.

Αντιδράσεις, απαγορεύσεις και απολογίες

Το 2022, ο West είχε δημοσιεύσει στα κοινωνικά δίκτυα μήνυμα στο οποίο έγραφε ότι θα πάει «death con 3 On Jewish people», ενώ τον Μάιο του 2023 κυκλοφόρησε τραγούδι με τίτλο Heil Hitler και πουλούσε μπλουζάκια με σβάστικες.

Η απαγόρευση εισόδου του στο Ηνωμένο Βασίλειο οδήγησε σε σειρά ακυρώσεων συναυλιών σε διάφορες χώρες. Στις 15 Απριλίου, ανακοίνωσε την αναβολή της εμφάνισής του στη Μασσαλία «μέχρι νεωτέρας», ενώ γαλλικά μέσα μετέδωσαν ότι ο υπουργός Εσωτερικών Laurent Nuñez εξετάζει την απαγόρευση της συναυλίας της 11ης Ιουνίου.

Η συναυλία του στις 19 Ιουνίου στο στάδιο Σιλεσίας στην Πολωνία ακυρώθηκε επίσης, «για τυπικούς και νομικούς λόγους», όπως ανακοίνωσε ο χώρος.

Η προσπάθεια επιστροφής του Ye

Ο ράπερ επιχειρεί να επιστρέψει στη δημόσια σφαίρα, μετά τη συγγνώμη που δημοσίευσε σε εκτενές κείμενο στη Wall Street Journal τον Ιανουάριο.

«Δεν είμαι ναζί ούτε αντισημίτης», έγραψε. «Αγαπώ τον εβραϊκό λαό».

Πρόσθεσε ότι, εξαιτίας της διπολικής του διαταραχής, είχε «χάσει την επαφή με την πραγματικότητα».