Η Σελίν Ντιόν ανακοίνωσε τη μεγάλη της επιστροφή στη σκηνή, δύο χρόνια μετά την εμβληματική εμφάνισή της στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι, επιβεβαιώνοντας ότι ετοιμάζεται για μια σειρά πολυαναμενόμενων ζωντανών συναυλιών.

Η παγκοσμίου φήμης σταρ παρουσίασε τις λεπτομέρειες των επερχόμενων εμφανίσεών της μέσα από βιντεοσκοπημένο μήνυμα, το οποίο προβλήθηκε κατά τη διάρκεια μιας λαμπερής εκδήλωσης για τα 58α γενέθλιά της στο Café de l’Homme, με φόντο τον φωτισμένο Πύργο του Άιφελ.

Αν και η ίδια δεν παρευρέθηκε στο πάρτι, το μήνυμά της προβλήθηκε σε γιγαντοοθόνη, ενώ ο Πύργος του Άιφελ φωτίστηκε σε λευκές και μπλε αποχρώσεις, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό σκηνικό υπό τους ήχους των πιο γνωστών επιτυχιών της.

«Τα τελευταία χρόνια, κάθε μέρα που περνούσε, ένιωθα τις προσευχές, τη στήριξη, την καλοσύνη και την αγάπη σας. Με βοηθήσατε με τρόπους που δεν μπορώ να περιγράψω και νιώθω πραγματικά ευλογημένη για τη συμπαράστασή σας», ανέφερε συγκινημένη η ερμηνεύτρια. «Φέτος, παίρνω το καλύτερο δώρο γενεθλίων της ζωής μου. Θα έχω την ευκαιρία να βρεθώ ξανά μαζί σας και να τραγουδήσω για εσάς στο Παρίσι, ξεκινώντας από τον Σεπτέμβριο! Νιώθω καλά, νιώθω δυνατή και είμαι ενθουσιασμένη, ίσως και λίγο αγχωμένη, αλλά κυρίως ευγνώμων σε όλους εσάς! Σας αγαπώ και θα τα πούμε σύντομα!».

Η Ντιόν θα πραγματοποιήσει συνολικά δέκα συναυλίες στην Paris La Défense Arena, από το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου έως την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Η προπώληση των εισιτηρίων ξεκινά στις 7 Απριλίου. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει τις πιο αγαπημένες επιτυχίες της στα γαλλικά και στα αγγλικά, ως φόρο τιμής στη μακρόχρονη καριέρα της και στη σχέση της με το κοινό παγκοσμίως. Την παραγωγή έχουν αναλάβει οι Concerts West, AEG Presents και Inter Concerts.

Η επιστροφή μετά τη μάχη με το Σύνδρομο Δύσκαμπτου Ατόμου

Όπως σημειώνει το Variety, πρόκειται για την πρώτη σειρά ζωντανών εμφανίσεων της καλλιτέχνιδας μετά την ανακοίνωση το 2022 ότι διαγνώστηκε με το Σύνδρομο Δύσκαμπτου Ατόμου (Stiff Person Syndrome), μια σπάνια και ανίατη αυτοάνοση διαταραχή. Η προσωπική της μάχη αποτυπώθηκε στο ντοκιμαντέρ του 2024 «I Am: Celine Dion», σε σκηνοθεσία της Αϊρίν Τέιλορ (Irene Taylor).

Οι ημερομηνίες των συναυλιών