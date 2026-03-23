Η πολυβραβευμένη τραγουδίστρια Σελίν Ντιόν ετοιμάζει τη μεγάλη επιστροφή της με συναυλίες στη Γαλλία, όπως επιβεβαίωσε το Variety.

Η είδηση δημοσιεύθηκε αρχικά την Κυριακή στη γαλλοκαναδική εφημερίδα La Presse, ενώ μια καμπάνια με αφίσες κυκλοφόρησε στους δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας, προβάλλοντας τίτλους μεγάλων επιτυχιών της, όπως το «The power of love», το «Pour que tu m’aimes encore» και το «S’il suffisait d’aimer».

Η κορυφαία σταρ αναμένεται να πραγματοποιήσει μια σειρά συναυλιών το φθινόπωρο και συγκεκριμένα στη La Défense Arena, χωρητικότητας 40.000 θεατών, η οποία μόλις εξαγοράστηκε από τη Live Nation και στο παρελθόν έχει φιλοξενήσει την Τέιλορ Σουίφτ (Taylor Swift), τους Rolling Stones και τον Κέντρικ Λαμάρ (Kendrick Lamar). Σύμφωνα με την εφημερίδα La Presse, η Ντιόν θα δίνει δύο συναυλίες την εβδομάδα τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο.

Σημειώνεται ότι η τραγουδίστρια δίνει γενναία μάχη με το σύνδρομο Δύσκαμπτου Ατόμου (Stiff Person Syndrome), μια σπάνια νευρολογική νόσο από το 2022.

Η πιο πρόσφατη σόλο συναυλία της πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη την άνοιξη του 2020, στο πλαίσιο της περιοδείας «Courage World Tour», η οποία στη συνέχεια αναβλήθηκε λόγω της πανδημίας. Οι προσπάθειες για επανέναρξη της περιοδείας το 2023 και το 2024 εγκαταλείφθηκαν εξαιτίας των προβλημάτων υγείας της.

Ωστόσο, τον Ιούλιο του 2024, η Ντιόν χάρισε μια συγκλονιστική εμφάνιση στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού, ερμηνεύοντας με όλη της τη δύναμη το κλασικό τραγούδι της Εντίθ Πιάφ (Edith Piaf) «Hymne à l’amour», με φόντο τον Πύργο του Αιφελ.

Πέρυσι, υπήρξαν φήμες ότι η Ντιόν θα εμφανιζόταν στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision στην Ελβετία. Τελικά, η σταρ συμμετείχε μόνο μέσω ενός βιντεοσκοπημένου μηνύματος που προβλήθηκε στον πρώτο ημιτελικό, στο οποίο μιλούσε για τη νίκη της το 1988 με το τραγούδι «Ne partez pas sans moi», «μια στιγμή» που όπως είπε, «της άλλαξε τη ζωή».