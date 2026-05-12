Η Μαντώ βρέθηκε καλεσμένη στην «Κοινωνία Ώρα MEGA». Η αγαπημένη τραγουδίστρια μίλησε για την συμμετοχή της στον διαγωνισμό της Eurovision.

«Πήγα το 2003 με το τραγούδι Never Let You Go. Ήταν πιο λιτή εποχή της Eurovision. Και ήμουν και άρρωστη μια βδομάδα και τρέχαμε στα νοσοκομεία. Ήταν κρίσιμες εμφανίσεις και όταν έχουμε υποστεί τέτοια κούραση. Γιατί τότε δεν είχαμε και social media και τρέχαμε από το πρωί ως το βράδυ σε άλλες χώρες να βγαίνουμε στις τηλεοράσεις αυτά τα ταξίδια. Βγήκαμε 17οι. Ήμασταν αρκετά χαμηλά τότε, αλλά το τραγούδι όμως πήγε πολύ καλά γενικώς. Όταν έγιναν τα 50 χρόνια της Eurovision, μια επετειακή βραδιά πάρα πολύ ωραία που έγινε στη Δανία ήταν μέσα στις 10 καλύτερες ερμηνείες όλων των εποχών», είπε αρχικά η Μαντώ.

Για την εμφάνιση του Ακύλα στον φετινό διαγωνισμό: «Μου άρεσε πάρα πολύ το τραγούδι. Πριν γίνει ο εθνικός τελικός, εγώ έλεγα αυτό πρέπει να πάει. Είναι ένα τραγούδι το οποίο έχει πάρα πολλά στοιχεία. Είναι ένα πολύ δουλεμένο πράγμα, πολύ στοχευμένο για Eurovision. Το θεωρώ πολύ έξυπνο. Η θεματολογία του, η παραγωγή, ο ήχος. Η Eurovision πλέον θέλει κάτι το πολύ πρωτότυπο, κάτι το διαφορετικό που να ξεχωρίζει».

Τι έχει να θυμάται από την εμπειρία της με τη Eurovision;

Όπως ανέφερε η Μαντώ, «η Eurovision είναι κάτι το οποίο αξίζει να το ζει ο κάθε καλλιτέχνης. Κάναμε πάρα πολλές πρόβες. Η αλήθεια είναι και πολύ κουραστικές και ήταν πολύ καλό αυτό. Οι Σουηδοί κάνουν παραγωγή συνήθως στη Eurovision. Είχα πολύ καλή συνεργασία. Δεν έχω να θυμάμαι κάτι αρνητικό. Θα βγούμε πρώτοι, αυτό που θέλω και αυτό που πιστεύω, αλλά επειδή η Eurovision είναι και λίγο απρόβλεπτη, ας μην, ας πάρουμε λίγο το βάρος από πάνω, από πάνω του, από τον Ακύλα. Γιατί ό,τι και να βγει εμείς τον αγαπάμε, έκανε τέτοιο «μπαζ» και τέτοια επιτυχία και Ελλάδα και διεθνώς που νομίζω δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο».

«Δεν έχει αλλάξει μόνο το κοινό στη Eurovision. Έχει αλλάξει και ολόκληρη η Eurovision. Γιατί βλέπουμε ότι πλέον παίζουν ρόλο τα effects, η σκηνοθεσία, τα props, τα LED. Τώρα είναι τα social media. Όταν πήγα εγώ δεν υπήρχαν και επιτροπές, ήταν μόνο televoting και ήταν και η πρώτη χρονιά που ήταν μόνο televoting. Ήταν λίγο περίεργα τα πράγματα τότε. Απλά έχει η Eurovision, αυτό που εγώ θα παρατηρούσα είναι ότι έχει μια μεγάλη άνοδο γενικά, δηλαδή έχει πολύ μεγαλύτερη ανταπόκριση. Έχει μεγαλώσει ως θεσμός΄. Μου αρέσει το τραγούδι τη Αυστραλίας, της Φινλανδίας και της Κύπρου», συμπλήρωσε.

Για τα τραγούδια της και τις διασκευές: «Δεν έχω θέμα αν η διασκευή είναι καλή. Εγώ προσωπικά αν μιλήσω για μένα, δε μου αρέσει να κάνω διασκευές. Θέλω να βγάζω καινούριο υλικό επειδή είμαι και δημιουργός».