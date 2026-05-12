Με τις δύο πρώτες γενικές πρόβες για τον πρώτο ημιτελικό της Eurovision, οι διαπιστευμένοι εκπρόσωποι του Τύπου, αλλά και το κοινό που παρακολούθησε τη βραδινή πρόβα των επιτροπών, ψήφισαν επιλέγοντας τις εμφανίσεις που ξεχώρισαν, σύμφωνα με την άποψή τους.

Παρότι συνήθως τα αποτελέσματα του press poll και του audience poll συμπίπτουν στην κορυφή, αυτή τη φορά υπήρξαν μικρές αποκλίσεις. Στο press poll, που πραγματοποιήθηκε μετά την πρώτη γενική πρόβα με τη συμμετοχή 89 διαπιστευμένων δημοσιογράφων, πρώτη αναδείχθηκε η Ελλάδα, δεύτερη η Φινλανδία και τρίτη η Μολδαβία.

Αντίθετα, στο audience poll, όπου ψήφισαν 3.059 θεατές της βραδινής jury rehearsal —δηλαδή όσοι είχαν εισιτήριο και παρευρέθηκαν στην αρένα—, πρώτη θέση κατέλαβε η Μολδαβία, δεύτερη η Φινλανδία και τρίτη η Ελλάδα.

Αναλυτικότερα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των δύο ψηφοφοριών, που αποτυπώνουν τις διαφορετικές εντυπώσεις κοινού και Τύπου από τις πρόβες του πρώτου ημιτελικού.

