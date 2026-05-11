Η Jury Rehearsal της ελληνικής αποστολής ολοκληρώθηκε στη Wiener Stadthalle, με τον Akyla να γνωρίζει κυριολεκτικά την αποθέωση τόσο από το κοινό μέσα στην αρένα όσο και από τους διαπιστευμένους δημοσιογράφους στο press center.

Ο εκπρόσωπος της Ελλάδας παρουσίασε μία άρτια εμφάνιση, εντυπωσιάζοντας τόσο φωνητικά όσο και σκηνικά. Με αυτή την ερμηνεία, επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά ότι η ελληνική συμμετοχή βρίσκεται ανάμεσα στις πιο δυνατές παρουσίες του φετινού πρώτου ημιτελικού της Eurovision.

Η ατμόσφαιρα μέσα στη Wiener Stadthalle ήταν εκρηκτική, με το κοινό να ανταποκρίνεται θερμά από την πρώτη μέχρι την τελευταία στιγμή της εμφάνισης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αποψινή ψηφοφορία των κριτικών επιτροπών, η οποία θα καθορίσει σημαντικά το αποτέλεσμα του ημιτελικού.

Ανοδική πορεία για την Ελλάδα στις αποδόσεις

Την ίδια ώρα, η Ελλάδα συνεχίζει σταθερά την ανοδική της πορεία στις στοιχηματικές αποδόσεις. Όλα δείχνουν πως, μετά τη μετάδοση του αυριανού show, οι ισορροπίες ενδέχεται να αλλάξουν ακόμη περισσότερο.

Αν και η Φινλανδία παραμένει το μεγάλο φαβορί, η ελληνική αποστολή φαίνεται πλέον να πλησιάζει απειλητικά, κερδίζοντας έδαφος και εντυπώσεις.

Προσδοκίες για την τελική φάση

Η εβδομάδα της Eurovision προμηνύεται εξαιρετικά ενδιαφέρουσα για τη χώρα μας. Η Ελλάδα δείχνει πλέον ικανή να διεκδικήσει με σοβαρές αξιώσεις ακόμη και την κορυφή, ενισχύοντας την αισιοδοξία για μια από τις καλύτερες εμφανίσεις των τελευταίων ετών.