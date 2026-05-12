Η ναυτική παράδοση της Ελλάδας και η βαθιά σχέση του ελληνικού λαού με τη θάλασσα βρέθηκαν στο επίκεντρο της τελετής παράδοσης του υποβρυχίου «Πρωτεύς» S113 ως μουσείου, που πραγματοποιήθηκε στο Πάρκο Ναυτικής Παράδοσης στο Φλοίσβο Παλαιού Φαλήρου. Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, τόνισε ότι «η θάλασσα δεν αποτελεί απλώς γεωγραφικό στοιχείο, αλλά θεμέλιο της ιστορικής διαδρομής του ελληνισμού και πηγή αυτογνωσίας, παιδείας και ευθύνης για το μέλλον».

Το υποβρύχιο-μουσείο αποτελεί δωρεά του εφοπλιστή Άρη Θεοδωρίδη, ο οποίος τιμήθηκε με τον βαθμό του υποναυάρχου ε.τ. για την προσφορά του. Ο κ. Δένδιας επεσήμανε ότι «η ευθύνη απέναντι στο έθνος δεν εξαντλείται στα λόγια αλλά επιβεβαιώνεται με πράξεις» και πρόσθεσε πως «η ναυτική παράδοση της Ελλάδας δεν ανήκει στο παρελθόν, αλλά στο μέλλον».

Αναφερόμενος στη διαχρονική σημασία της θάλασσας, σημείωσε ότι «υπήρξε πεδίο επικοινωνίας, εμπορίου, εξωστρέφειας, αλλά και αγώνα για την ελευθερία». Όπως είπε, «από την αρχαιότητα έως τα σύγχρονα χρόνια, η ναυτική παράδοση διαμόρφωσε την οικονομική ισχύ, την πολιτιστική ακτινοβολία και την αμυντική υπόσταση του έθνους».

Η ενότητα της ελληνικής ναυτοσύνης

Ο υπουργός αναφέρθηκε επίσης στην παρουσία τεσσάρων εμβληματικών πλοίων στο Πάρκο Ναυτικής Παράδοσης —του θωρηκτού «Γεώργιος Αβέρωφ», της τριήρους «Ολυμπιάς», του «Ελλάς Λίμπερτι» και του υποβρυχίου «Πρωτεύς». Όπως ανέφερε, «συγκροτούν μια ενιαία αφήγηση της ελληνικής ναυτοσύνης», από την αρχαία ναυτική ισχύ και τους Βαλκανικούς Πολέμους έως τη σύγχρονη επιχειρησιακή ιστορία του Πολεμικού Ναυτικού. «Τα πλοία αυτά δεν είναι απλά εκθέματα. Είναι τεκμήρια εθνικής συνέχειας», υπογράμμισε.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε στο θωρηκτό «Αβέρωφ», το οποίο χαρακτήρισε «σύμβολο των ναυμαχιών της Έλλης και της Λήμνου και της εθνικής ολοκλήρωσης». Αναφέρθηκε, επίσης, στον κυβερνήτη του πλοίου, Σοφοκλή Δούσμανη, επισημαίνοντας ότι «ανέδειξε τον ανθρώπινο παράγοντα πίσω από τις μεγάλες ιστορικές στιγμές».

Τιμητική διάκριση και μήνυμα ενότητας

Για την τιμητική διάκριση προς τον κ. Θεοδωρίδη, ο υπουργός σημείωσε ότι αντανακλά «όχι μόνο την έμπρακτη στήριξη που έχει παράσχει στο Πολεμικό Ναυτικό, αλλά και τη συμβολή του στη διαφύλαξη και ανάδειξη της εθνικής μνήμης και της παράδοσης της πατρίδας μας στη θάλασσα».

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, δήλωσε: «Χαιρετίζουμε συγκινημένοι στο πρόσωπο του κ. Θεοδωρίδη αυτή τη σύμπτωση ευποιίας και παραδόσεως». Για το υποβρύχιο «Πρωτεύς» τόνισε ότι δεν παροπλίζεται, αλλά «αλλάζει μορφή» αποκτώντας «δεύτερη ζωή πάνω από τη στάθμη της θάλασσας».

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράμμισε ακόμη ότι η ισχύς της χώρας «ανήκει στη θάλασσα» και επισήμανε: «Οι Έλληνες εφοπλιστές κάνουν πολλά για τον τόπο μας. Πρέπει με εθνική ομοψυχία να αγκαλιάσουμε την τεχνολογία, να έχουμε μέσα τόσο προηγμένα, όσα είχε ο ‘Πρωτέας’ στην εποχή του».

Η νέα αποστολή του «Πρωτέα»

Στον χαιρετισμό του, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, αντιναύαρχος Δημήτριος – Ελευθέριος Κατάρας, χαρακτήρισε το υποβρύχιο «Πρωτεύς» S-113 «ζωντανό σύμβολο της σύγχρονης ναυτικής ιστορίας και της διαχρονικής σχέσης του Ελληνισμού με τη θάλασσα».

Αναφερόμενος στη «νέα αποστολή» του υποβρυχίου ως μουσείου, εξήγησε ότι στόχος είναι η διατήρηση της ιστορικής μνήμης, καθώς και «η απόδοση τιμής στα πληρώματα των υποβρυχίων και η εκπαίδευση των επόμενων γενεών».