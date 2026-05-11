Ένας από τους 14 Ισπανούς επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius, που έχουν τεθεί σε καραντίνα σε στρατιωτικό νοσοκομείο της Μαδρίτης, διαγνώστηκε θετικός στον χανταϊό, σύμφωνα με ανακοίνωση του ισπανικού υπουργείου Υγείας.

Οι υπόλοιποι 13 Ισπανοί βρέθηκαν αρνητικοί στα διαγνωστικά τεστ, όπως διευκρίνισε το υπουργείο. Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης που εφαρμόζονται μετά την εμφάνιση κρουσμάτων στο πλοίο.

Ο ασθενής παραμένει ασυμπτωματικός και η κατάσταση της υγείας του θεωρείται καλή. Το υπουργείο Υγείας ενημέρωσε ότι υποβάλλεται σε επιπλέον ιατρικές εξετάσεις, με τα αποτελέσματα να αναμένονται εντός των επόμενων ωρών.

Το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, στο οποίο παρουσιάστηκε έξαρση κρουσμάτων χανταϊού, απέπλευσε από την Τενερίφη με προορισμό το Ρότερνταμ, αφού ολοκληρώθηκε η απομάκρυνση των τελευταίων επιβατών και ορισμένων μελών του πληρώματος.

Σύμφωνα με τη διαχειρίστρια εταιρεία Oceanwide Expeditions, στο πλοίο παραμένουν 26 μέλη του πληρώματος, ενώ η άφιξή του στο Ρότερνταμ αναμένεται σε πέντε ημέρες.